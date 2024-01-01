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مبابي يتحرر مع بداية 2024.. فهل يفجر قنبلة طال انتظارها؟

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 يناير 2024, 06:35 مساء
مبابي يتحرر مع بداية 2024.. فهل يفجر قنبلة طال انتظارها؟
الفرنسي كيليان مبابي قائد منتخب بلاده ونادي باريس سان جيرمان. (أرشيفية : الإنترنت)
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بات قائد منتخب فرنسا لكرة القدم كيليان مبابي لاعبًا حرًا يملك بدءًا من الإثنين خيار التوقيع مع ناد غير فريقه باريس سان جيرمان لحمل ألوانه بداية من صيف 2024، في مسلسل جديد غني بالتكهنات. كانت الأمور صافية الصيف الماضي في ذهن المهاجم السريع عندما وجّه خطابًا إلى ناديه يشير فيه إلى رغبته بعدم تمديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2024.

لكن التشنّج تقلّص وعاد الهدوء ليسود بين اللاعب وناديه الغاضب لعدم قدرته على بيع عقد اللاعب المقدّر بـ180 مليون يورو من قبل موقع «ترانسفرماركت» المتخصّص، ما دفعه إلى إبعاده موقتًا عن التشكيلة. منذ ذاك الوقت أصبحت العلاقة بين هداف مونديال 2022 ورئيس ناديه القطري ناصر الخليفي صلبة وراسخة، بحسب ما يرشح عن فريق العاصمة، حسب «فرانس برس».

ووفقًا لوسائل إعلام متعدّدة، تخلى اللاعب عن جزء من مكافآت «الولاء» الهائلة. وردًا على سؤال لوكالة «فرانس برس» رفض المقرّبون من اللاعب التعليق على مستقبل مبابي خلال الأشهر المقبلة. أما النادي فلم يصدر أي إعلان رسمي بهذا الشأن منذ فترة طويلة.

راتب سنوي هائل يبلغ 72 مليون يورو
شدّد مبابي (25 عامًا) قبضته الفنية على الفريق مع تسجيله 16 هدفًا في مختلف المسابقات منذ مطلع الموسم بفارق كبير عن أقرب زملائه المهاجمين. لكن إداريي النادي تخطّوا مرحلة الذعر التي أصابتهم الصيف الماضي، وأخذوا وقتًا للتفكير بمصير الفريق دون اللاعب الرقم 7، مؤكدين عدم الاعتماد على لاعب وحيد.

باريس سان جيرمان ينقض على قمة الدوري الفرنسي بفضل ثلاثية مبابي
في بيان رسمي.. ريال مدريد يوضح حقيقة التفاوض مع مبابي

لا يخططون للمزايدة على راتب سنوي هائل يبلغ 72 مليون يورو، بحسب جريدة «لوباريزيان»، دون احتساب مكافأة التوقيع. ويشيرون إلى أن الانفصال يحرّر آفاق الاستثمار.

مع ذلك، يبقى الاحتفاظ بالنجم الخارق بعد رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الدوري الأميركي والبرازيلي نيمار إلى السعودية، الخيار الأمثل. لإقناع مبابي، يعوّل سان جيرمان على مشروع جديد بدأ هذا الصيف ويرتكز على التقليل من التعاقدات مع الأسماء الرنانة لمصلحة بناء فريق يعتمد على اللعب الجماعي.

لويس إنريكي يحاول إقناع مبابي بالبقاء
يجسّد المدرب لويس إنريكي هذا المشروع، ولو أن لمساته لم تظهر بعد على المستطيل الأخضر. لكن الأساليب والذهنية تغيّرت وقد تقنع مبابي بالبقاء. يشعر ابن ضاحية بوندي الباريسية بالقلق حيال تطوّره الرياضي بما يتخطى الإحصاءات.

افتقاد لقب دوري أبطال أوروبا
يفتقد النجم العالمي لقب دوري أبطال أوروبا بعد أن دعّم سيرته الذاتية بلقب كأس العالم 2018، فيما أحرز منافسه على جائزة الكرة الذهبية النرويجي إرلينغ هالاند اللقب في موسمه الأوّل مع مانشستر سيتي الإنجليزي العام 2023، لذا يفضل مبابي ناديه المحبب ريال مدريد لتحقيق أحلام البطولات معه.. فهل يفعلها؟

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