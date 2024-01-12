ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة ريال مدريد في «كلاسيكو» كأس السوبر الإسباني

القاهرة - بوابة الوسط

تلقى فريق برشلونة ضربة موجعة قبل مباراة «الكلاسيكو» التي ستجمعه بريال مدريد الأحد المقبل في المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم.

برشلونة يفقد رافينيا لمدة غير محددة

وكشف نادي برشلونة أن لاعبه البرازيلي رافينيا سيغيب عن الملاعب لفترة غير محددة بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها خلال المباراة التي فاز بها «البارسا» على أوساسونا أمس الخميس في الدور قبل النهائي لكأس السوبر الإسباني، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

واضطر رافينيا لعدم إكمال المباراة في الشوط الأول من عمر اللقاء الذي انتهى بفوز برشلونة 2-0 على أوساسونا، ليضرب «البارسا» موعداً نارياً مع غريمه التقليدي ريال مدريد في المباراة النهائية للمسابقة المقامة بالمملكة العربية السعودية.

وكشف برشلونة في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: «أظهرت الفحوصات التي أجريت للاعب الفريق الأول رافينيا أنه يعاني من إصابة في العضلة ذات الرأسين في فخذه الأيسر».

وأضاف النادي الإسباني في بيانه الذي نقلته وكالة الأنباء البريطانية اليوم الجمعة أن رافينيا غير متاح في الوقت الحالي وعملية إعادة تأهيله سوف تحدد موعد عودته للملاعب.

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وانضم رافينيا إلى برشلونة قادماً من ليدز يونايتد الإنجليزي في يوليو 2022 بعد أن شارك في 65 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريقه السابق.

وأحرز رافينيا (27 عاماً) ثلاثة أهداف في 15 مباراة لعبها مع برشلونة بالدوري الإسباني خلال الموسم الحالي.