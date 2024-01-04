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بوفون يقدم اقتراحا ثوريا وغريبا لتطوير لوائح كرة القدم

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 04 يناير 2024, 05:45 مساء
بوفون يقدم اقتراحا ثوريا وغريبا لتطوير لوائح كرة القدم
بوفون خلال أحد المؤتمرات الصحفية (أرشيفية: الإنترنت)
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أعرب جيانلويجي بوفون الحارس السابق لمنتخب إيطاليا لكرة القدم، عن اعتقده بضرورة تطوير اللوائح القديمة التي تحكم ممارسة رياضة كرة القدم، وقال إن هذا التطوير سيحدث ثورة في عالم كرة القدم وتجعلها أكثر اثارة.

أبعاد المرمى لم تتغير منذ عام 1875
وأضاف بوفون، الذي يعدّ من أفضل حراس المرمى في التاريخ، إنه يرغب في توسيع أبعاد المرمى الحالية، الأمر الذي سيسمح بتحقيق مزيد من الأهداف في المباريات.

وقال بوفون الذي فاز بكأس العالم مع منتخب إيطالي عام 2006: «أعتقد أننا يمكن أن نبدأ التفكير في تغيير تلك اللوائح. ظلت أبعاد المرمى على حالها منذ 1875 وكانت كبيرة جدا في ذلك الوقت، ولكن اليوم يمكن رؤية تأثير حجم حارس المرمى في التسديدات من مسافة بعيدة».

واعتبر الحارس السابق لفرق يوفنتوس وبارما وباريس سان جيرمان، أن الأمر ليس متروكا له لاتخاذ القرار لأن هناك هيئات رياضية ستنظر بالتأكيد في هذا الأمر وتدرسه.

وأوضح بوفون: «قبل ثلاثين عاما، كانت مقابل كل خمسين تسديدة كان يسجل عشرة أهداف، بينما اليوم يجري تسجيل أهداف فقط من عدد التسديدات نفسه، لأنه من الصعب جدا التسجيل من مسافة بعيدة ضد حارس مرمى طوله متران».

وحصد أفضل لقب حارس في القرن الحادي والعشرين، بحسب الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم، كما أحرز ألقابا كثيرة منها بطل الدوري الإيطالي مع يوفنتوس عشر مرات، وكأس إيطاليا خمس مرات مع يوفنتس ومرة واحدة مع بارما، ولقب كأس الاتحاد الأوروبي مع بارما عامي 1998 و1999، ولقب الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان عامي 2018 و2019، ولقب كأس العالم مع منتخب إيطالي عام 2006.

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في 2 أغسطس من العام المنقضي 2023، أعلن بوفون اعتزاله كرة القدم وهو ضمن صفوف نادي بارما، واضعا حدا لمسيرة استثنائية امتدت 28 عاما. وبعد اعتزاله بأيام قليلة، أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تعيين الحارس العملاق في منصب إداري في المنتخب الإيطالي.

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