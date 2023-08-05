بوفون يعود لمنتخب إيطاليا بعد 3 أيام من الاعتزال

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جانلويجي بوفون حارس المرمى الدولي السابق، اليوم السبت، أنه تولّى منصبًا مع المنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم، وذلك بعد ثلاثة أيام فقط من إعلان اعتزاله.

العمل تحت قيادة مانشيني

وجرى تعيين بوفون رئيسًا للوفد الإيطالي، وسيعمل تحت قيادة روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال بوفون: «القميص الأزرق جزء من حياتي. سأضع نفسي تحت تصرف روبرتو مانشيني والمجموعة. أنا مع إيطاليا، ليست الجائزة هي المهمة بل الاستثمار والتضحيات».

من جانبه، وصف الاتحاد الإيطالي لكرة القدم انضمام بوفون للمنتخب بأنه يوم عظيم لإيطاليا.

وتُوِّج بوفون الذي يُعد من أفضل حراس المرمى في التاريخ، مع منتخب بلاده بطلًا للعالم في 2006، كما أحرز لقب الدوري الإيطالي عشر مرات مع يوفنتوس.

وبوفون العائد قبل سنتين إلى نادي بداياته بارما، المنافس حاليًا في الدرجة الثانية، يُعد أكثر اللاعبين خوضًا للمباريات في الدوري الإيطالي للدرجة الأولى حيث خاض 657 مباراة.

مسيرة حافلة بالإنجازات

وفي عام 1999 أحرز بوفون مع بارما لقب كأس الاتحاد الأوروبي التي تغير اسمها إلى الدوري الأوروبي، علما بأنه ارتدى قميص النادي في الفترة من 1995 إلى 2001 ومن 2021 إلى 2023.

لعب بوفون لنادي يوفنتوس في الفترة من 2011 إلى 2018، ومن 2019 إلى 2021؛ حيث تمكن من إحراز لقب الدوري الإيطالي عشر مرات، لكنه لم يتمكن من الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في ثلاث مباريات نهائية أعوام 2003 و2015 و2017.

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وفي مروره الوجيز مع باريس سان جرمان الفرنسي عام 2019، أحرز لقب الدوري الفرنسي، لكنه ودّع مبكرًا معه من دوري الأبطال.

الفوز بكأس العالم

ويبقى أهم إنجازت بوفون قيادة منتخب إيطاليا إلى إحراز لقبه الرابع في كأس العالم عام 2006 في ألمانيا، تحت إشراف المدرِّب المحنَّك مارتشيلو ليبي، فبات آخر اللاعبين المعتزلين من تلك التشكيلة الذهبية.

كما يحمل بوفون الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية مع إيطاليا التي ارتدى قميصها في 176 مباراة بين عامي 1997 و2018، كما تم استدعاؤه للمنتخب لخوض خمسة نهائيات لكأس العالم بين عامي 1998 و2014.