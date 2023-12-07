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صلاح وحكيمي وأوسيمين يتنافسون على جائزة أفضل لاعب أفريقي في 2023

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 ديسمبر 2023, 06:01 مساء
صلاح وحكيمي وأوسيمين يتنافسون على جائزة أفضل لاعب أفريقي في 2023
صلاح وحكيمي وأوسيمين في القائمة النهائية للمرشحين على الفوز بلقب أفضل لاعب في أفريقيا (حساب الاتحاد الأفريقي على فيسبوك)
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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» اليوم الخميس القوائم المختصرة للمرشحين للحصول على جوائزه خلال حفل جوائز الأفضل في القارة الأفريقية التي تستضيفها مدينة مراكش المغربية يوم الإثنين المقبل.

3 مرشحين لنيل كل جائزة
وكشف «كاف» عبر حسابه الخاص بمنصة «إكس» عن مرشحيه، حيث وضع ثلاثة مرشحين للحصول على كل جائزة، وذلك قبل أربعة أيام فقط على إقامة الحفل، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

ويتنافس على جائزة لاعب العام في أفريقيا كل من المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، والمغربي أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، والنيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي.

في المقابل يتنافس الجنوب أفريقي بيرسي تاو جناح الأهلي المصري، والناميبي بيتر تشالوليلي مهاجم ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، والكونغولي الديمقراطي فيستون ماييلي هداف يانغ أفريكانز التنزاني السابق وبيراميدز المصري الحالي على جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا.

وتتواجد النيجيرية أسيسات أوشوالا، والجنوب أفريقية ثيمبي كجاتلانا، والزامبية باربرا باندا بقائمة المرشحات للحصول على جائزة أفضل لاعبة أفريقية.

وانحصرت المنافسة على جائزة أفضل لاعبة داخل أفريقيا بين كل من المغربية فاطيما تاجنانت، والجنوب أفريقية ليوبوهانغ راماليبي، والبوتسوانية ريفيلوي ثولاكيلي على جائزة أفضل لاعبة داخل أفريقيا.

ويتنافس المغربي عبدالصمد الزلزولي على جائزة أفضل لاعب شاب مع الثنائي السنغالي لامين كامارا وأمارا ضيوف، فيما تتواجد المغربية الشاد بقائمة أفضل لاعبة شابة مع الغانية كومفورت يبواه، والنيجيرية ديبوراه أبيودون.

وفي قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى أفريقي يتواجد المغربي ياسين بونو حارس أشبيلية الإسباني السابق والهلال السعودي الحالي مع المصري محمد الشناوي حارس الأهلي المصري، والكاميروني أندريه أونانا حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي.

أما قائمة المرشحات لأفضل حارسة مرمى فتواجدت كل من المغربية خديجة الرميشي، والنيجيرية تشياماكا نادوزي، والجنوب أفريقية أنديلي دلاميني.

وضمت قائمة المرشحين لأفضل مدير فني لفرق الرجال كلا من المغربي وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، والجزائري عبدالحق بن شيخة مدرب اتحاد الجزائر السابق وسيمبا التنزاني الحالي، والسنغالي أليو سيسيه مدرب منتخب السنغال.

وفي قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدير فني لفرق السيدات تواجد الفرنسي رينالد بيدروس مدرب منتخب المغرب مع الجنوب أفريقي جيري تشابالالا ومواطنته ديزيري إيليس.

وجاء بقائمة المرشحين لجائزة أفضل ناد أفريقي للرجال كل من الأهلي المصري حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ووصيفه الوداد البيضاوي المغربي، وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي المتوج بالنسخة الأولى لبطولة الدوري الأفريقي الشهر الماضي.
محمد صلاح يتصدر قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي
30 لاعبا في قائمة «كاف» لجائزة أفضل لاعب أفريقي 2023

أما جائزة أفضل ناد للسيدات فضمت قائمة مرشحيه كلًا من الجيش الملكي وسبورتنغ كازابلانكا المغربيين وصن داونز.

ويتنافس منتخب المغرب مع منتخبي السنغال وغامبيا للحصول على جائزة أفضل منتخب للرجال، في حين يتواجد منتخبات المغرب ونيجيريا وجنوب أفريقيا بقائمة المرشحين لأفضل منتخب للسيدات.

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