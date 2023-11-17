محمد صلاح يتصدر قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي

القاهرة - بوابة الوسط

شهدت القائمة التي أعلنها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» اليوم الجمعة، للمرشحين النهائيين لنيل جائزة أفضل لاعب أفريقي في عام 2023، تواجد ستة لاعبين عرب.

تواجد عربي قوي في قائمة «كاف»

وضمت القائمة التي أعلنها «كاف» عبر حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تواجد أربعة لاعبين مغاربة ولاعب جزائري ولاعب مصري.

وجاء على رأس قائمة «كاف» نجم المنتخب المصري وليفربول محمد صلاح، وحارس عرين المنتخب المغربي والهلال السعودي ياسين بونو.

كما ضمت القائمة النهائية تواجد لاعب المنتخب الجزائري ونجم الشباب السعودي رياض محرز، بالإضافة إلى الدوليين المغربيين سفيان أمرابط نجم خط وسط مانشستر يونايتد ومهاجم إشبيلية الإسباني يوسف النصيري، وأشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

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وضمت قائمة «كاف» لأفضل لاعب أيضاً، النجم السنغالي ساديو ماني مهاجم النصر السعودي، بالإضافة إلى لاعبين دوليين كاميرونيين هما فينسنت أبوبكر وفرانك أنغويسا.

ومن المقرر إقامة حفل التتويج بجوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» في المغرب.