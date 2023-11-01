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30 لاعبا في قائمة «كاف» لجائزة أفضل لاعب أفريقي 2023

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 نوفمبر 2023, 02:27 مساء
30 لاعبا في قائمة «كاف» لجائزة أفضل لاعب أفريقي 2023
أبرز نجوم القارة السمراء من اليمين: حكيمي وبنسبعيني وصلاح وأوسيمين. (أرشيفية : الإنترنت)
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كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، قائمة من 30 لاعبا مرشحا لجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء 2023، وشهدت حضورا مغربيا وازنا عقب تألق «أسود الأطلس» في مونديال قطر 2022، وإنجازهم التاريخي كأول منتخب عربي وأفريقي يبلغ دور الأربعة.

وأوضح الاتحاد القاري في بيان على موقعه الرسمي أن لجنة من الخبراء الفننين للاتحاد القاري وأساطير الكرة الأفريقية وممثلي وسائل الإعلام المختارين من عدد من الدول قامت بوضع القائمة الأولية لمختلف الفئات، مع الأخذ بالاعتبار أداء المرشحين في الفترة بين نوفمبر 2022 وسبتمبر 2023، حسب «فرانس برس».

قائمة تضم 30 لاعبا داخل القارة السمراء
ضمّت اللائحة الأولية لأفضل لاعب في القارة 30 مرشحا بينهم 14 لاعبا عربيا نصفهم يمثلون المنتخب المغربي صاحب الإنجاز التاريخي في مونديال قطر عندما أنهاه في المركز الرابع: أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان الفرنسي)، سفيان أمرابط (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، عزّ الدين أوناحي (مرسيليا الفرنسي)، يحيى جبران (الوداد البيضاوي)، حكيم زياش (غلطة سراي التركي)، ياسين بونو (الهلال السعودي) ويوسف النصيري (إشبيلية الإسباني).

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وضمت اللائحة سبعة لاعبين عرب آخرين هم الجزائريان رامي بنسبعيني (بوروسيا دورتموند الألماني)، رياض محرز (الأهلي السعودي)، المصريون محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) ومحمد عبدالمنعم «كهربا» ومحمد عبدالمنعم ومحمد الشناوي (الأهلي) والتونسي محمد علي بن رمضان (فيرينتسفاروش المجري).

 مهاجم نيجيريا فيكتور أوسيمين ينافس بقوة
ومن بين المرشحين بقوة للمنافسة على الجائزة مهاجم نيجيريا فيكتور أوسيمين المتوج بجائزة الهداف ولقب الدوري الإيطالي مع نابولي، ومهاجم النصر السعودي الدولي السنغالي ساديو ماني المتوج بالجائزة العام الماضي.

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