نادال يعلن عودته إلى المنافسة بحضور دورة بريزبين مطلع العام المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

أكد نجم كرة المضرب الإسباني رافايل نادال الجمعة، إنه سيعود إلى المنافسات من خلال مشاركته في دورة بريزبين الأسترالية مطلع العام المقبل التي تعتبر ضمن الدورات الاستعدادية لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى.

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وكان نادال خضع لجراحتين خلال عملية تعافيه الطويلة، وصرّح في مايو الماضي أنه يريد أخذ قسط من الراحة لمحاولة العودة أقوى مما كان، وفي شريط فيديو بثه على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة له الجمعة أعلن نجم كرة المضرب الإسباني رافائيل نادال قائلا إن «بعد مرور عام من دون أي منافسة، حان وقت العودة. سيتم الأمر من خلال دورة بريزبين في الأسبوع الأول من يناير»، حسب «فرانس برس».

ولم يلعب نادال صاحب 22 لقبا كبيرا منذ خسارته أمام الأميركي ماكنزي ماكدونالد في الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي وتراجع في التصنيف العالمي في الوقت الحالي ليحتل المركز الـ663.