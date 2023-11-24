رابطة لاعبات التنس تقرر هيكلة بطولاتها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لرابطة لاعبات التنس المحترفات، ستيف سيمون، أن الرابطة قررت إجراء هيكلة جديدة لبطولات الرابطة، بداية من الموسم المقبل، دعماً لتسليط الضوء على بطولة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات.

طولة أبوظبي للتنس تقام في فبراير

وتقام النسخة الثانية من البطولة فئة الـ500 نقطة خلال الفترة من 3 إلى 11 فبراير 2024 بتنظيم من مجلس أبوظبي الرياضي في المركز الدولي للتنس بمدينة زايد الرياضية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات.

وقال ستيف سيمون إن قرار الرابطة سيجعل من بطولة أبوظبي للتنس الحدث الأهم خلال الفترة المقبلة، كما أنه سيسهم في بناء قيمة أكبر للحدث، وتعزيز الملاعب الحالية، والمصممة بأعلى جودة.

وأكد أن العاصمة الإماراتية أبوظبي اكتسبت شهرة عالمية واسعة في القطاع الرياضي، وذلك لقوة الأحداث المقامة على أرضها، ولجودة البنية التحتية المؤهلة لاستضافة هذه الأحداث، إضافة إلى الحضور الجماهيري اللافت الذي يساهم بشكل كبير في دعم جميع البطولات وتطويرها، لافتاً إلى أن هذا الأمر يشجع الرابطة على التطوير المستمر، وجعل البطولة المقامة في أبوظبي استثنائية.

وأوضح ستيف سيمون أن النسخة الأولى من بطولة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات شهدت نجاحاً مبهراً وانطلاقة قوية مع تواجد أفضل عشر لاعبات تنس على مستوى العالم، وبطلتين سابقتين لـ«غراند سلام»، وكذلك البطلة الأولمبية بليندا بنسيتش، وهو ما يجعل البطولة الثانية تنتظر العديد من المفاجآت الجديدة.

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وأضاف: «مثلت بطولة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات في 2023، انطلاقة حقيقية للرابطة في منطقة الشرق الأوسط، حيث قدمت تجربة رائعة للاعبات، خاصة من ناحية المرافق المصممة على أعلى المستويات لتثبت أنها الأجدر لجمهور الرابطة الذي يبلغ ما يقرب من مليار مشجع حول العالم».

وعن التوسع على الصعيد العربي قال ستيف سيمون: «الرابطة منفتحة دائماً لتقييم مستضيفي البطولات، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، ولدينا العديد من الخطط الطموحة لذلك».