ديوكوفيتش يتوج بلقب بطولة «ايه تي بي» للتنس للمرة السابعة

القاهرة - بوابة الوسط

تُوِّج الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميًا بلقب بطولة «ايه تي بي» الختامية في التنس للمرة السابعة في تاريخه محققًا إنجازًا قياسيًا، بفوزه اليوم الأحد في النهائي على يانيك سينر 6-3 و6-3 في تورينو.

ديوكوفيتش يفوز باللقب للمرة الثانية تواليًا

واستحق ديوكوفيتش (36 عامًا) لقبه الثاني على التوالي في هذه البطولة التي تجمع سنويًا أفضل ثمانية لاعبين خلال الموسم، إذ وصل الى مباراة اللقب بعدما أقصى الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف الثاني عالميًا في نصف النهائي بالفوز عليه 6-3 و6-2، وفقا لوكالة «فرانس برس».

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وكان التعثر الوحيد للنجم الصربي ديوكوفيتش خلال هذه البطولة في دور المجموعات حين خسر أمام سينر، لكنه ثأر اليوم من اللاعب الإيطالي المصنف رابعًا.