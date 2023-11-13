ديوكوفيتش يستهل حملة الدفاع عن لقبه في بطولة «إيه تي بي»

القاهرة - بوابة الوسط

استهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش حملة الدفاع عن لقبه في بطولة «إيه تي بي» الختامية لموسم كرة المضرب بنجاح، في تورينو الإيطالية، عندما تغلب على الدنماركي هولغر رونه 7-6 (7-4) و6-7 (1-7) و6-3، الأحد.

جاء الفوز في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الخضراء، وضمن إنهاء الموسم في صدارة التصنيف العالمي لرابطة اللاعبين المحترفين، وهي المرة الثامنة التي سينهي فيها ديوكوفيتش البالغ من العمر 36 عاما، الموسم في صدارة التصنيف العالمي في مسيرته الاحترافية، وسيصبح أول لاعب في التاريخ يصل إلى 400 أسبوع في المركز الأول، حسب «فرانس برس».

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وعانى ديوكوفيتش للتغلب على رونه كعادته في مواجهاته مع الدنماركي والتي انتهت جميعها بعد ثلاث مجموعات أو أكثر على غرار فوزه الأول على منافسه الذي يصغره بـ16 عاما في بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب فلاشينغ ميدوز العام 2021 عندما احتاج إلى أربع مجموعات 6-1 و6-7 (5-7) و6-2 و6-1.