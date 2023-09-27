غاريث بيل يفوز بأول ألقابه في الغولف بمساعدة ديوكوفيتش

القاهرة - بوابة الوسط

توج نجم نادي ريال مدريد الإسباني السابق الويلزي غاريث بيل بأول بطولة في مسيرته برياضة الغولف، وذلك بالتعاون مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش أسطورة التنس.

بيل يتألق في عالم الغولف

وأعلن غاريث بيل اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي مطلع العام الحالي، وهو في عمر الثالثة والثلاثين عاما، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات ضمن صفوف ريال مدريد.

واتجه بيل إلى ممارسة رياضة الغولف، التي كان يمارسها دائما في أثناء الإجازات من تدريبات ومباريات كرة القدم، وهو ما وضعه تحت طائلة الانتقادات من جماهير «الملكي».

وبعد فترة طويلة من ممارسة رياضة الأثرياء، نجح غاريث بيل في تحقيق لقبه الأول بملاعب الغولف عبر بطولة «غولف رايدر 2023».

وخاض نجم ريال مدريد السابق البطولة ضمن فريق أوروبا، الذي ضم نوفاك ديكوفيتش وغيره من الأسماء، ضد فريق الولايات المتحدة الأميركية.

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وبدا النجم الويلزي سعيدا للغاية بلعب هذه الرياضية، حيث أثبت تفوقه فيها بشكل واضح.

وقد تعرض بيل لانتقادات حادة من الصحافة الإسبانية مرارا وتكرارا بسبب تراجع مستواه في أوقات كثيرة مع ريال مدريد، في الوقت الذي كان يمارس فيه رياضة الغولف.