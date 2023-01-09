غاريث بيل يعلن اعتزال كرة القدم رسميا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الويلزي غاريث بيل لاعب ريال مدريد وتوتنهام السابق، اعتزاله لعب كرة القدم بشكل رسمي، وكان بيل يلعب في صفوف نادي لوس أنجلوس الأميركي، خلال الموسم الماضي.

وأصدر النجم الويلزي بيانا رسميا على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، يؤكد فيه اعتزاله كرة القدم على مستوى الأندية والمنتخب بشكل رسمي. وقال بيل في البيان الذي أصدره: «أعلن اعتزالي كرة القدم على مستوى النادي وعلى المستوى الدولي بشكل فوري».

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وأضاف: «أشعر أنني حققت حلمي بلعب الرياضة التي أحبها، وأعطتني العديد من اللحظات الرائعة في حياتي على مدار الـ17 مواسم الماضية».

وأكمل: «منذ أول لمسة لي مع فريق ساوثهامبتون وحتى الأخيرة مع لوس أنجلوس وكل الأندية التي لعبت لها في المنتصف، ولعبي مع المنتخب لـ111 مباراة، الأحلام أصبحت حقيقة».

وأختتم: «أود أن أعبر عن امتناني لكل الأطراف التي لعبت معها طوال هذه الرحلة، ولكل الأشخاص الذين ساعدوا على تغيير شيء في حياتي، ولم أكن أحلم بهذا الأمر عندما بدأت وعمري 9 أعوام».