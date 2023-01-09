مدرب النصر يعلن موعد ظهور كريستيانو ويشبه انتقاله بتجربة بيليه مع نيويورك العام 1975

القاهرة - بوابة الوسط

قارن الفرنسي رودي غارسيا، مدرب النصر، انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النادي السعودي بوصول الأسطورة البرازيلية الراحل بيليه إلى نيويورك العام 1975، معتبرا أنه يتخطى مجرد صفقة كروية، وفي زيارته إلى مخيم رالي دكار الصحراوي المقام للعام الرابع تواليا في المملكة العربية السعودية حتى 15 يناير الجاري، أشار غارسيا إلى أن المهاجم البالغ 37 عاما جيد من الناحية البدنية وقد اندمج مع المجموعة.

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وقال غارسيا «هذا رائع. رائع لنا، للنصر. كريستيانو رونالدو أكثر من مجرّد لاعب. هو بين الأفضل في العالم، صاحب الكرة الذهبية خمس مرات. أعتقد أن هذا الأمر مهم جداً لتطوّر السعودية والشرق الأوسط. إذا كان بإمكاني إجراء المقارنة، أعتقد أنه يشبه وصول بيليه إلى كوزموس نيويورك في حقبته، خصوصا بالنسبة لتطوّر كرة القدم، الرياضة والثقافة في السعودية»، بحسب «فرانس برس».

قفزة غير مسبوقة في تاريخ النادي السعودي

وأضاف «إنه لأمر جنوني كيف سُلّطت الأضواء على نادينا. بات العالم بأسره يعرف نادينا، أعتقد أننا انتقلنا من 800 ألف إلى 10 ملايين متابع على وسائل التواصل الاجتماعي في غضون ساعات، أيام قليلة، بفضل وصول كريستيانو».

وأكمل «هو جيّد من الناحية البدنية، وكنا نشكّ في ذلك. وكما أعتقد دوما، من السهل جدا إدارة الأبطال الكبار. لقد اندمج مع المجموعة. شاهدناه يمزح ويضحك مع زملائه الجدد. كان معنا في المباراة الأخيرة ولو أنه لم يكن قادرا على اللعب. حضر في غرف الملابس، تدرّب على الدراجة الهوائية، وكان سعيدا بعد تسجيلنا. هو مع المجموعة بكل طاقته. يملك رغبة الفوز وهو فائز بطبعه. سيجرّ الجميع وراءه من وجهة النظر هذه».