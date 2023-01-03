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بالصور: استقبال جماهيري أسطوري لكريستيانو

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 03 يناير 2023, 07:20 مساء
بالصور: استقبال جماهيري أسطوري لكريستيانو
كريستيانو في ملعب مرسول بارك. (صورة مثبتة من الفيديو)
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رحبت جماهير ولاعبو النصر السعودي بتواجد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

قدمت الصفحة الرسمية لنادي النصر السعودي عبر «تويتر» استعراض اللحظات الأولى من وصول نجمه الجديد البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الرياض، وذلك تمهيدا لتقديمه للجماهير ووسائل الإعلام.

وجرى استقبال رونالدو وصديقته جورجينا وأولادهما بالورود منذ هبوطهم في مطار الملك خالد بالرياض، وأعلن النصر ضم النجم البرتغالي صاحب الـ37 عاما يوم الجمعة الماضي في صفقة تاريخية، وبراتب تاريخي أكثر من 200 مليون يورو في الموسم، كأعلى اللاعبين أجرا في تاريخ الرياضيين.

واستقبل ملعب «مرسول بارك» حدثا رياضيا كبيرا ومهما في المملكة العربية السعودية، بإقامة حفل تقديم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى وسائل الإعلام، بعد انضمامه رسميًا إلى النصر.

كريستيانو في ملعب مرسول بارك. (صورة مثبتة من الفيديو)
كريستيانو في ملعب مرسول بارك. (صورة مثبتة من الفيديو)
كريستيانو في ملعب مرسول بارك. (صورة مثبتة من الفيديو)
كريستيانو في ملعب مرسول بارك. (صورة مثبتة من الفيديو)
كريستيانو في ملعب مرسول بارك. (صورة مثبتة من الفيديو)
كريستيانو في ملعب مرسول بارك. (صورة مثبتة من الفيديو)
كريستيانو في ملعب مرسول بارك. (صورة مثبتة من الفيديو)
كريستيانو في ملعب مرسول بارك. (صورة مثبتة من الفيديو)
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