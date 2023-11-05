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ديوكوفيتش يفوز ببطولة باريس بيرسي ويحقق لقبه الـ40 في بطولات تنس الأساتذة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 نوفمبر 2023, 07:32 مساء
ديوكوفيتش يفوز ببطولة باريس بيرسي ويحقق لقبه الـ40 في بطولات تنس الأساتذة
نوفاك ديوكوفيتش يحمل لقب البطولة (إكس)
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تغلب المصنف الأول على العالم، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، على البلغاري غريغور ديميتروف 6-4 و6-3، ليحقق لقبه السابع في بطولة باريس بيرسي لتنس الأساتذة، ذات الألف نقطة، واللقب الأربعين في مسيرته في بطولات الأساتذة.

ديوكوفيتش يعزز صدارته للتصنيف العالمي
بهذا الفوز يعزز ديوكوفيتش صدارته للترتيب العالمي في بطولة خسر فيها النهائي العام الماضي، لكنها أصبحت بطولة الأساتذة المفضلة لديه التي يحقق فيها أكبر عدد من الانتصارات، وفقًا لوكالة «رويترز».

وأظهر ديوكوفيتش (36 عامًا) الذي عاد بعد شهرين تقريباً من الراحة، أنه في كامل لياقته، قبل أسبوع واحد من انطلاق بطولة الأساتذة في مدينة تورينو الإيطالية والتي تجمع أفضل ثمانية لاعبين في العام، البطولة التي تختتم الموسم.

وسيكون ديوكوفيتش مرة أخرى المرشح للفوز في تورينو للمرة السابعة والثانية على التوالي.

ونجح ديوكوفيتش في تحقيق انتصاره الثامن عشر على التوالي، وتحديدًا منذ خسارته لنهائي ويمبلدون أمام الإسباني كارلوس ألكاراز.

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وواصل اللاعب الصربي الملقب بـ«الإعصار» الابتعاد في القمة عن الإسباني رافائيل نادال بفارق أربعة ألقاب.

وصرح ديوكوفيتش عقب اللقاء: «كان أسبوعًا صعبًا وأنا سعيد لأن كل شيء انتهى بشكل جيد».

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