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مدرب توتنهام: «VAR» لن يقضي على أخطاء الحكام

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 01 أكتوبر 2023, 09:13 مساء
مدرب توتنهام: «VAR» لن يقضي على أخطاء الحكام
أنجي بوستيكوغلو مدرب فريق توتنهام خلال إدى مباريات الفريق (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد أنجي بوستيكوغلو مدرب فريق توتنهام الأول لكرة القدم، أنه ليس من أنصار حكم الفيديو المساعد «VAR»، وقال إن النظام يعقد الأمور في المباريات.

توتنهام يستفيد من أخطاءلـ«VAR»
تأتي تصريحات بوستيكوغلو على الرغم من أن فريق توتنهام استفاد من خطأ ارتكبه الحكام في المباراة التي فاز بها بهدفين مقابل هدف على ليفربول بالدوري الإنجليزي، أمس السبت، وفقًا لوكالة «رويترز».

وأقرت رابطة الحكام بأن إلغاء الهدف الذي سجله لويس دياز جناح ليفربول في الشوط الأول كان خطأ بشريًا يتحمله حكم المباراة.

وقال بوستيكوغلو للصحفيين: «قلت من قبل إنني لم أكن مطلقًا من أنصار حكم الفيديو المساعد منذ بدء الاستعانة به، لا لشيء سوى لأنني أعتقد أنه يعقد جوانب من اللعبة اعتقدت فيما مضى أنها واضحة جدًا، لكن في الوقت نفسه أتفهم السبب الذي يجعل تدخل التكنولوجيا حتميًا، يجب علينا التعامل مع ذلك».

وأضاف بوستيكوغلو إن كرة القدم مليئة بقرارات تحكيمية تاريخية لم تكن صائبة، لكننا جميعًا تقبلنا أنها جزء من اللعبة لأننا نتعامل مع بشر.

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وأشار مدرب توتنهام: «أعتقد أن الناس على خطأ عندما يظنون أن حكم الفيديو المساعد (VAR) سيكون بلا أخطاء، لا أعتقد أن هناك أي تكنولوجيا لأن جانبًا كبيرًا من لعبتنا لا يعتمد على الحقائق، الأمر مفتوح للتأويل وهم بشر، عندما ترفع سقف التوقعات بخصوص شيء ما، فإنه سيخفق لا محالة، لذا إذا كان الناس يعتقدون أنه شيء سيصبح مثاليًا في مرحلة ما، فإن هذا لن يحدث».

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