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لاعب كويتي يصيب حكمًا بمطرقة حديدية خلال دورة الألعاب الآسيوية (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 01 أكتوبر 2023, 05:43 مساء
لاعب كويتي يصيب حكمًا بمطرقة حديدية خلال دورة الألعاب الآسيوية (صور)
علي الزنكوي يهرع نحو الحكم للإطمئنان عليه (رويترز)
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قال متحدث باسم دورة الألعاب الآسيوية، اليوم الأحد، إن أحد حكام مسابقات ألعاب القوى تعرض لكسر في الساق ونزيف حاد بعدما اصطدمت به مطرقة طائشة، لكن مؤشراته الحيوية مستقرة حالياً.

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وتعرض الحكم للإصابة عندما كان الكويتي علي الزنكوي يستعد لتنفيذ إحدى المحاولات في نهائي منافسات الإطاحة بالمطرقة رجال في الملعب الأولمبي في المدينة الواقعة شرقي الصين، لكن بدلاً من أن تتجه المطرقة نحو الملعب سارت منخفضة إلى اليمين لتصطدم بساق أحد الحكام الجالسين، وفقًا لوكالة «رويترز».

وهرع الزنكوي باتجاه الحكم هوانغ تشين (62 عاماً) بعدما تدفقت الدماء من ساقه اليمنى.

وسارع الزنكوي بإيجاد عاصبة في محاولة لوقف النزيف، ثم قام الفريق الطبي بنقل هوانغ إلى خارج الملعب محمولاً على محفة ثم إلى المستشفى.

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وقال متحدث باسم الألعاب تشو ديكينغ في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إن العلامات الحيوية للحكم المصاب مستقرة حاليًا، بعدما شخص الأطباء إصابته بكسر مفتوح في الساق اليمنى.

وفاز الصيني وانغ تشي بالنهائي، وجاء الزنكوي في المركز الثامن بمسافة 67.57 متر، وهي أفضل محاولاته هذا الموسم، نفذها قبل أن تصيب مطرقته الحكم.

علي الزنكوي يحاول إيقاف النزيف من ساق الحكم المصاب (رويترز)
علي الزنكوي يحاول إيقاف النزيف من ساق الحكم المصاب (رويترز)
علي الزنكوي يتابع عملية نقل الحكم إلى المستشفى الحكم المصاب (رويترز)
علي الزنكوي يتابع عملية نقل الحكم إلى المستشفى الحكم المصاب (رويترز)
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