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إلغاء زيارة وزير الرياضة الهندي إلى الصين بسبب جدل حول تأشيرات اللاعبين

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 سبتمبر 2023, 11:24 صباحا
إلغاء زيارة وزير الرياضة الهندي إلى الصين بسبب جدل حول تأشيرات اللاعبين
شعار دورة الألعاب الآسيوية (أ ف ب)
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ألغت الهند اليوم الجمعة، رحلة وزير الرياضة الهندي التي كانت مقررة لحضور دورة الألعاب الآسيوية في مدينة هانغجو في الصين.

رفض دخول 3 لاعبات من إقليم متنازع عليه
وأرجعت الهند قرارها إلى أن الصين رفضت بطاقات اعتماد ثلاث رياضيات من ولاية أرونتشال براديش المتنازع عليها مع بكين، وهي بطاقات بمثابة تأشيرة دخول، وفقا لوكالة «فرانس برس».

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وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الهندية اريندام باغشي في بيان إن عمل الصين ينتهك في آن روحية الألعاب الآسيوية والقواعد التي تنظم سيرها والتي تحظر صراحة التمييز حيال المتبارين من الدول الأعضاء، مشيرا أنه جرى اتخاذ قرار بإلغاء رحلة وزير الرياضة لحضور دورة الألعاب الآسيوية.

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