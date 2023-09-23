الرئيس الصيني يعلن افتتاح دورة الألعاب الآسيوية في هانغجو

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم السبت، افتتاح دورة الألعاب الآسيوية في مدينة هانغجو، بعد حفل افتتاح صديق للبيئة يمهّد لبطولة يشارك فيها أكثر من 12 ألف رياضي.

أزمة التأشيرات تتفجر قبيل انطلاق الدورة

وقال شي الذي حظي باستقبال حاشد من المتفرجين الذين لوّحوا بالأعلام الصينية الصغيرة: «أعلن افتتاح النسخة التاسعة عشرة من الألعاب الآسيوية في هانغجو»، وفقًا لما نقلته وكالة «فرانس برس».

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وقد ألغت الهند، أمس الجمعة، رحلة وزير الرياضة الهندي التي كانت مقررة لحضور دورة الألعاب الآسيوية في مدينة هانغجو في الصين.

وأرجعت الهند قرارها إلى أن الصين رفضت بطاقات اعتماد ثلاث رياضيات من ولاية أرونتشال براديش المتنازع عليها مع بكين، وهي بطاقات بمثابة تأشيرة دخول.