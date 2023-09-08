ناصر الخليفي يعارض مشاركة الأندية السعودية في دوري أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

أبدى القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي معارضته لمشاركة نادٍ سعودي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

دوري أبطال أوروبا للأوروبيين فقط

وقال الخليفي في تصريحات لشبكة «آر إم سي» إنه لا يعتقد أنه سيجرى السماح لأي نادٍ من خارج قارة أوروبا بالمشاركة في البطولات الأوروبية خاصة دوري أبطال أوروبا.

وأضاف أنه لا يعرف ماذا سيحدث في المستقبل لكن اليوم فإن هذا الباب مغلق تماما، مشيرا إلى أن هذا الأمر يجب أن يجرى بالاتفاق الأوروبي وفي إطار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا».

من ناحية أخرى، أبدى ناصر الخليفي انفتاحه على فكرة استحداث بطولات جديدة في القارة الأوروبية، وقال «إذا كانت هناك بطولات مثل دوري السوبر الأوروبي أو غيره، فلم لا».

تأتي تصريحات رئيس ناد باريس سان جيرمان بعدما كشفت جريدة «كوريري ديلو سبورت» الإيطالية أغسطس الماضي أن هناك توجها للسماح لبطل الدوري السعودي بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

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وسبق لرئيس الاتحاد الأوروبي ألكسندر سيفيرين أن صرح نهاية أغسطس الماضي، بأن البطولات الأوروبية للأوروبيين فقط، وأنه لن يُجرى السماح لأي نادٍ سعودي باللعب في دوري أبطال أوروبا.