الاتحاد الأوروبي يرفض تطبيق قواعد الوقت بدل الضائع «السخيفة»

القاهرة - بوابة الوسط

وصف مدير كرة القدم بالاتحاد الأوروبي «يويفا» زفونيمير بوبان، القواعد الجديدة لاحتساب الوقت بدل الضائع المطبقة هذا الموسم لتجنب إهدار الوقت بأنها «سخيفة»، وأكد أنها لن تستخدم في المسابقات الأوروبية.

الدوري الإنجليزي يطبق قواعد الوقت بدل الضائع

وبعد تطبيقها في بطولتي كأس العالم للرجال والسيدات قالت لجنة الحكام الإنجليزية في يوليو الماضي إن الحكام سيضيفون الوقت المهدر في الاحتفالات بالأهداف والتبديلات والإصابات بشكل دقيق، وفقا لما نقلته وكالة «رويترز».

يعد الهدف من وراء تطبيق قواعد احتساب الوقت بدل الضائع، هو زيادة عدد دقائق اللعب بالكرة، وبات من المعتاد أن تمتد المباريات حاليا لأكثر من مئة دقيقة في الوقت الإجمالي.

وانتقد لاعب وسط مانشستر سيتي كيفن دي بروين، ومدافع مانشستر يونايتد رافائيل فاران والاتحاد الدولي للاعبين المحترفين «فيفبرو» القواعد الجديدة بداعي أنها تزيد الحمل البدني على اللاعبين في جدول متكدس بالمباريات بالفعل.

وقال بوبان لاعب وسط ميلان وكرواتيا السابق في تصريحات صحفية أدلى بها في موناكو، إن تلك القواعد سخيفة بالتأكيد، وبالنسبة لسلامة اللاعبين فهذا يشكل مأساة لأننا نضيف 12 أو 13 أو 14 دقيقة غالبا إلى زمن المباراة.

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وأضاف: «أتحدث من واقع خبرتي خاصة كلاعب وسط.. عندما تلعب 60 أو 65 دقيقة تشعر بالتعب، وفي آخر نصف ساعة يأتي شخص ما ليضيف 15 دقيقة أخرى.. كيف ننتقد غالبا جدول المباريات المزدحم ولا نستمع إلى اللاعبين والمدربين، هذا جنوني ومبالغ فيه لذا لن ننساق وراء ذلك، تعليمات الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن مختلفة».

ودعم رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الأوروبي روبرتو روزيتي، موقف بوبان، فقال إن «يويفا» يعمل منذ خمس سنوات على زيادة وقت اللعب في مسابقاته، لكن هناك شيئا أهم من دقة احتساب الوقت بدل الضائع، لماذا يحب الجميع دوري أبطال أوروبا بشدة؟ بسبب الندية والمتعة، ولأن اللاعبين لا يتوقفون».