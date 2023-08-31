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اليوم.. قرعة ساخنة لدوري أبطال أوروبا و«مجموعة الموت» شبح يخشاه الكبار

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 31 أغسطس 2023, 11:48 صباحا
اليوم.. قرعة ساخنة لدوري أبطال أوروبا و«مجموعة الموت» شبح يخشاه الكبار
كأس دوري أبطال أوروبا (أرشيفية: الإنترنت)
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تتجه أنظار الملايين من عشاق كرة القدم الأوروبية، اليوم الخميس، نحو إمارة موناكو لمتابعة القرعة التي يجريها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

اهتمام كبير بقرعة دوري أبطال أوروبا
وترسم قرعة دوري أبطال أوروبا ملامح المنافسة على لقب البطولة الأبرز والأكبر للأندية الأوروبية، من خلال توزيع الفرق الـ32 المشاركة في الدور الأول على المجموعات الثمانية، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وتستحوذ بطولة دوري أبطال أوروبا دائما على اهتمام كبير كونها تضم بين قائمة المشاركين فيها مجموعة من أبرز الأندية العريقة في القارة الأوروبية من ناحية، كما أن عديد الفرق المشاركة فيها تحظى بشعبية طاغية في كل أنحاء العالم، وليس في أوروبا وحسب.

وتضم قائمة المشاركين في دوري أبطال أوروبا البطولة هذا الموسم عديد الفرق، التي سبق لها الفوز باللقب إضافة لفرق أخرى مرشحة للدخول إلى السجل الذهبي لدوري الأبطال.
توزيع الفرق على 8 مجموعات

وتجرى قرعة دوري أبطال أوروبا بتوزيع الفرق الـ32 على ثماني مجموعات بواقع أربعة فرق في كل مجموعة؛ حيث تضم كل مجموعة فريقا واحدا فقط من كل من المستويات الأربعة، التي تقسم الفرق المشاركة عليها طبقا لمعايير محددة من قبل «يويفا».

يضم المستوى الأول كلا من مانشستر سيتي الإنجليزي حامل اللقب وإشبيلية الإسباني المتوج بلقب مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم الماضي إضافة لستة من الفائزين بألقاب بطولات الدوري المحلية الكبيرة في أوروبا، فيما تتحدد فرق المستويات الثلاثة الأخرى طبقا لترتيب هذه الفرق في تصنيف «معامل يويفا».

وكشف «يويفا» أمس الأربعاء، عن المستويات الأربعة قبل يوم واحد على إجراء القرعة، التي تشهد مشاركة 26 فريقا تأهلوا بشكل تلقائي ومباشر إلى دور المجموعات طبقا لمعايير «يويفا»، وستة فرق يخوضون دور المجموعات بعد النجاح في الأدوار التمهيدية للبطولة.

وإلى جانب مانشستر سيتي وإشبيلية، يضم المستوى الأول فرق برشلونة بطل الدوري الإسباني وبايرن ميونخ بطل الدوري الألماني ونابولي بطل الدوري الإيطالي وباريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي وبنفيكا بطل الدوري البرتغالي وفينورد روتردام بطل الدوري الهولندي. وحجز فينورد مكانه ضمن فرق المستوى الأول مستفيدا من كون مانشستر سيتي هو حامل اللقب في الدوري الإنجليزي وكذلك في دوري الأبطال.

ويضم المستوى الثاني فرق ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الإسبانيين ومانشستر يونايتد وأرسنال الإنجليزيين وإنتر ميلان الإيطالي وبروسيا دورتموند ولايبزغ الألمانيين وبورتو البرتغالي.

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ويضم المستوى الثالث فرق شاختار دونيتسك الأوكراني وميلان ولاتسيو الإيطاليين وريد بول سالزبورغ النمساوي وسبورتنغ براغا البرتغالي وريد ستار بلغراد الصربي. كما يضم المستوى الرابع فرق ريال سوسييداد الإسباني وغلطة سراي التركي وسلتيك الإسكتلندي ونيوكاسل الإنجليزي ويونيون برلين الألماني ولنس الفرنسي ويانغ بويز السويسري.

وتجنب القرعة الفرق، التي تنتمي لاتحاد وطني واحد الوقوع سويا في مجموعة واحدة، ولكنها لا تجنب الفرق الكبيرة والمرشحة للمنافسة على اللقب الوقوع سويا في المجموعة نفسها طالما كانت تنتمي إلى مستويات مختلفة قبل هذه القرعة، وبهذا، تتزايد احتمالات وجود أكثر من مجموعة نارية أو ما يعرف بـ«مجموعة الموت»، وهو خطر قد يهدد بخروج بعض الكبار مبكرا من البطولة.

نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب ويمبلي
وتقام الجولة الأولى من فعاليات دور المجموعات في 19 و20 سبتمبر المقبل، وتليها الجولات الخمسة التالية على الترتيب في الثالث والرابع من أكتوبر، و24 و25 من الشهر نفسه، والسابع والثامن من نوفمبر، و28 و29 من الشهر نفسه، و12 و13 ديسمبر المقبل.

كما تقام فعاليات جولة الذهاب لدور الـ16 في 13 و14 و20 و21 فبراير 2024 وجولة الإياب في الخامس والسادس و12 و13 مارس، وجولة الذهاب لدور الثمانية في التاسع والعاشر من أبريل ثم الإياب في 16 و17 من الشهر نفسه.

وتقام مباراتا الذهاب للمربع الذهبي في 30 أبريل والأول من مايو 2024، ومباراتا الإياب في السابع والثامن من الشهر نفسه، فيما تقام المباراة النهائية في الأول من يونيو 2024 على إستاد ويمبلي العريق في العاصمة البريطانية لندن.

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