«يويفا»: أوروبا تعاني عجزا في الحكام

القاهرة - بوابة الوسط

أطلق رئيس التحكيم في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، روبرتو روسيتي، في موناكو اليوم الأربعاء، حملة رسمية، للبحث عن المزيد من الحكام تحت شعار «كن حكماً.. وصل إلى خطوتك التالية»، نظراً لوجود عجز في الحكام، بواقع أكثر من أربعين ألف حكم، من أجل تلبية احتياجات كرة القدم الأوروبية.

تراجع أعداد الحكام

وأوضح رئيس التحكيم في «يويفا» أنه وفقاً للأرقام المحدثة خلال أغسطس الحالي، فإن هناك 236 ألفاً و530 حكماً نشطاً في قارة أوروبا، بينما العدد اللازم لتغطية جميع المباريات 276 ألفاً و954 حكماً، وفقا لوكالة الأنباء الإسبانية.

وجرى كشف، بحسب المسؤول الأوروبي نفسه، أن كل عام يستمر 15% من الحكام في ممارسة التحكيم بملاعب كرة القدم.

في هذا الصدد، قال روسيتي: «من دون حكام لا يمكننا لعب كرة القدم، لأنهم ركيزة مهمة. ليس لدينا ما يكفي من الحكام في جميع المباريات. إذا استمر الهرم في التراجع، فسنواجه مشكلة في التحكيم في غضون سنوات قليلة». كما عبر عن أسفه، لتزايد أعمال الإساءة التي يتعرض لها الحكام بدنياً ولفظياً.

وستتضمن الحملة التي ستطبقها جميع الاتحادات الوطنية، مع وجود الإنجليزي مايكل أوليفر والفرنسية ستيفاني فرابارت والمدرب الإيطالي فابيو كابيلو كسفراء، خمسة إجراءات مثل محاولة إقناع الفتيان والفتيات الصغار بأنهم قادرون على التطور في مهنة جديدة كحكام في مراكز تعليمية، وتزويدهم بالتحفيزات اللازمة مثل العوائد المالية المناسبة.

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وأضاف روسيتي: «أن يصبح الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 13 - 18 عاماً، حكاماً هي فرصة عظيمة للاستمرار في عالم كرة القدم والتقدم، والوصول إلى مستويات مهمة. علينا أن نفعل شيئاً».

جاء تقديم الحملة ضمن فعاليات انطلاق الموسم الذي يقيمه «يويفا»، حيث ستجري، غدا الخميس، قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2023-2024، وستمنح جوائز لأفضل اللاعبين والمدربين في الموسم الماضي، على أن تنظم، بعد غد الجمعة، قرعتا الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر.