سيفرين يرفض مشاركة الأندية السعودية في دوري أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

نفى رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» ألكسندر سيفرين صحة التقارير التي أشارت إلى أن الأندية السعودية سيتم السماح لها بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا في المستقبل.

السعودية لا تهدد الكرة الأوروبية

وقال سيفرين في تصريحات نشرتها جريدة «ليكيب» الفرنسية قبل إجراء قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا اليوم الخميس: «بإمكان الأندية الأوروبية فقط المشاركة في دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر»، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

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وعلى الرغم من النمو المالي القوي للدوري السعودي الذي جذب لاعبين عالميين أمثال كريستيانو رونالدو، ونيمار، وساديو ماني، لا يرى سيفرين أن السعودية تهدد كرة القدم الأوروبية.

وقال سيفرين: «كان هناك وضع مماثل مع الصين التي جلبت لاعبين في نهاية مسيرتهم وقدمت لهم الكثير من الأموال، بعدها كانت النتيجة عدم تطور الكرة الصينية».