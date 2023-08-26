ذهبية 5 آلاف متر عدو للكينية كيبييغون في مونديال ألعاب القوى

القاهرة - بوابة الوسط

فازت العداءة الكينية فايث كيبييغون بذهبية 5 آلاف متر اليوم السبت، لتحقق ثنائية تاريخية بعد فوزها بلقب سباق 1500 متر عدو في مونديال القوى بالعاصمة المجرية بودابست.

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وبعدما حققت لقبها العالمي الثالث في 1500 متر عدو الثلاثاء الماضي، اقتنصت كيبييغون ذهبيتها الثانية بزمن قدره 14:53.88 دقيقة، أمام منافستها الهولندية سيفان حسن بزمن قدره 14:54.11 دقيقة، فيما حلّت مواطنتها بياتريس شيبيت ثالثة بزمن قدره 14:54.11 دقيقة، وفقا لوكالة «فرانس برس».