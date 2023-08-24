غدا.. مونديال السلة ينطلق بطموحات أميركية وأوروبية كبيرة

القاهرة - بوابة الوسط

تنطلق بطولة كأس العالم لكرة السلة للرجال غداً الجمعة، بتنظيم مشترك بين الفلبين واليابان وإندونيسيا على أن تختتم في العاشر من شهر سبتمبر المقبل. يشارك 32 منتخبا في مونديال السلة 2023 ليس من بينها المنتخب الأرجنتيني وصيف البطولة الماضية التي أقيمت في الصين عام 2019 وفاز بلقبها المنتخب الإسباني.

مفاجآت متوقعة في مونديال السلة

تقام فعاليات مونديال السلة في ثلاث مدن فلبينية ومدينة واحدة بكل من اليابان وإندونيسيا، وبذلك تستحوذ الفلبين على النصيب الأكبر في الاستضافة بالبطولة، وفقًا لتقرير وكالة أنباء الإمارات.

ومع التطور الملحوظ في مستوى اللعبة على المستوى العالمي، تسود التوقعات بأن يشهد هذا المونديال العديد من المفاجآت، خاصة مع عدم مشاركة بعض المنتخبات بالقوة الضاربة لها لأسباب متباينة؛ يأتي في مقدمتها تفضيل بعض النجوم الحصول على قسط من الراحة بعد موسم طويل وشاق في دوري السلة الأميركي على سبيل المثال.

كما تستحوذ المنافسة في دورة الألعاب الأولمبية القادمة «باريس 2024» على اهتمام لدى العديد من النجوم، يفوق اهتمامهم ورغبتهم في المشاركة بمونديال السلة.

المنتخب الأميركي مرشح للقب

وكالعادة، يبدو المنتخب الأميركي هو المرشح الأقوى للفوز باللقب في مونديال السلة، لكن مسيرة الفريق نحو استعادة اللقب العالمي لن تكون سهلة على الإطلاق في ظل المنافسة الأوروبية الكبيرة المتوقعة من منتخبات لديها طموح التربع على العرش العالمي.

ويفتقد المنتخب الأميركي العديد من نجومه البارزين في هذه البطولة لرغبة عدد منهم في الحصول على راحة بعد موسم طويل في دوري السلة الأميركي للمحترفين والرغبة في الاستعداد القوي للموسم الجديد.

وعلى الرغم من ذلك تضم صفوف الفريق العديد من الأسماء البارزة القادرة على قيادة المنتخب الأميركي لاستعادة اللقب بعد مشاركة مخيبة للآمال في مونديال السلة عام 2019، الذي احتل فيه الفريق المركز السابع ليكون الترتيب الأسوأ له في تاريخ مشاركاته ببطولات كأس العالم.

طموحات أوروبية في مونديال السلة

يأتي المنتخب الإسباني حامل اللقب، ونظيره الفرنسي القوي، وكذلك المنتخب السلوفيني الطموح في مقدمة التهديدات الأوروبية لطموح المنتخب الأميركي في مونديال السلة، كما لا تخلو البطولة المرتقبة من منتخبات أخرى أوروبية وغير أوروبية لديها القدرة على تحقيق المفاجآت ومنها صربيا، وليتوانيا، وألمانيا، وأستراليا، وكندا.

واحتل كل من منتخبي فرنسا وأستراليا المركزين الثالث والرابع في مونديال السلة بالصين، كما حصد المنتخب الإسباني لقب بطولة كأس الأمم الأوروبية الماضي «يورو 2022».

4 وجود جديدة في مونديال السلة

في المقابل، تخوض أربعة منتخبات البطولة للمرة الأولى في تاريخها، وهي منتخبات لاتفيا وجورجيا من أوروبا، والرأس الأخضر وجنوب السودان من أفريقيا.

ولا تحظى هذه المنتخبات بترشيحات قوية للوصول بعيدًا في البطولة في ظل فارق الخبرة والمستوى مع المنتخبات الأخرى العريقة في مونديال السلة، لكنها تتطلع مع المنتخبات الثلاثة المضيفة لكأس العالم الفلبين، واليابان، وإندونيسيا إلى ظهور جيد في هذه النسخة وترك بصمة والحصول على مزيد من الخبرة.

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ومن بين جميع المنتخبات المشاركة في البطولة، يوجد فريقان فقط لم يغيبا عن أي مونديال السلة طوال تاريخه، وهما المنتخبان الأميركي والبرازيلي؛ حيث يشارك كل منهما للمرة الـ19 في البطولة.

ويقتسم المنتخب الأميركي الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب مع منتخب يوغسلافيا السابقة برصيد خمسة ألقاب لكل منهما، ويتطلع الفريق إلى الانفراد بالرقم القياسي عبر هذه النسخة المرتقبة خلال الفترة المقبلة برغم صعوبة المنافسة على اللقب.