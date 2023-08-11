اليوناني يانيس يعلن غيابه عن كأس العالم للسلة لعدم جاهزيته

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن اليوناني يانيس أنتيتوكومبو، نجم فريق ميلووكي باكس المشارك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (إن بي ايه)، اليوم الجمعة، غيابه عن المشاركة في بطولة كأس العالم المقبلة، المقرّرة في الفليبين واليابان وإندونيسيا.

سبب الغياب عن كأس العالم لكرة السلة

أوضح يانيس (28 عاماً) عبر حسابه على موقع «إنستغرام» سبب غيابه، حيث بيّن أنه تعرّض للإرهاق في الموسم الماضي من الدوري، وأنه غير جاهز للمشاركة في كأس العالم لكرة السلة، حسبما قالت وكالة «فرانس برس».

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ويستهل منتخب اليونان مشاركته في كأس العالم لكرة السلة بمواجهة منتخب الأردن 26 أغسطس المقبل، ضمن مجموعة تضم أيضاً الولايات المتحدة الأميركية.

وعبر يانيس عن خيبة أمله، لغيابه عن المشاركة في كأس العالم لكرة السلة، إذ قال: «لقد خاب أملي كثيراً للوصول إلى هذا الاستنتاج. لكنه قرار اتخّذ مع الفريق الطبي».