رونالدو ينتقم من جرينوود بمنع الأندية السعودية من التعاقد معه

القاهرة - بوابة الوسط

على الرغم من فسخ عقده مع نادي مانشستر يونايتد بالتراضي إلا أن ماسون جرينوود يواجه صعوبات بالغة في إيجاد نادٍ جديد يرتدي قميصه في الفترة المقبلة، حتى في الدوري السعودي الذي بدأت بعض أنديته تبدي اهتمامًا به، غير أنه فوجئ بموقف غير متوقع من جانب نجم النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي وقف في طريق تعاقده مع أي نادٍ بالمملكة.

العداء بين رونالدو وجرينوود

وأرجعت جريدة «ذا صن» السعودية الصادرة اليوم الأربعاء، معارضة رونالدو لقدوم ماسون جرينوود إلى الدوري السعودي إلى العداء المستحكم بينهما عندما كانا زميلين في فريق مانشستر يونايتد.

وقالت الجريدة إن جرينوود وصف مسيرة رونالدو مع مانشستر يونايتد بـ«الميتة»، وهو ما أثار غضب النجم البرتغالي الذي رحل لاحقًا عن النادي الإنجليزي حاملًا معه العداء لجرينوود.

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وأضافت «ذا صن» إن رونالدو مارس ضغوطًا على رؤساء أندية الدوري السعودي وطالبهم بعدم التعاقد مع ماسون جرينوود تحت أي ظرف، مشيرة إلى أن رونالدو استغل المكانة الخاصة التي يتمتع بها في السعودية، واصفة تلك المعاملة بأنها أشبه بمعاملة الملوك.

وأوضحت الجريدة البريطانية أن ما يقوله رونالدو نافذ، لذلك فمن غير المتوقع أن يقدم أي نادٍ على التوقيع مع ماسون جرينوود.