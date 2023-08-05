حليمة بولند تكشف سر اتصال رونالدو بها

القاهرة - بوابة الوسط

أثارت المكالمة الهاتفية التي تلقتها الإعلامية الكويتية حليمة بولند من نجم نادي النصر السعودي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالخطأ ردود أفعال واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حديث ضاحك بين حليمة ورونالدو

ونشرت حليمة بولند تسجيلًا لمكالمة على الهاتف الداخلي لغرفتها تضمنت تبادلًا للضحكات مع النجم البرتغالي لاعب نادي النصر، مؤكدًا خلال حديثه المسموع أنه اتصل على غرفتها بالخطأ؛ حيث كان يقصد مهاتفة صديقه في غرفة مجاورة، وفقًا لما نشرته صحيفة «البيان» الإماراتية.

ودعت حليمة بولند رونالدو للقاء وجهزت باقة ورد لتهديها إياه، بعدما عاد واتصل بها وفقًا لما نشرته الإعلامية الكويتية عبر منصة «سناب شات».

وقال العديد من النشطاء: إن حليمة بولند استخدمت الذكاء الصناعي لمحاكاة صوت رونالدو لعمل دعاية شخصية لها، وهو الأمر الذي سخرت منه الإعلامية بتسجيل صوتي قائلة فيه: «خلي عنكم الذكاء الصناعي وركزوا في ذكائكم الطبيعي».

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وأكدت الإعلامية الكويتية أنها من المستحيل أن تضع نفسها أمام المساءلة القانونية بفبركة تسجيل صوتي لنجم عالمي مثل رونالدو، مشيرة إلى أن مديرة أعمالها هي من ردت في البداية على المحادثة، وعندما أخبرتها أن رونالدو على الهاتف، فتحت التسجيل لتسجل المكالمة باعتباره أمرًا مهمًا لا يمكن أن يمر مرور الكرام.

ووفقًا لما تقوله حليمة بولند فهي تقيم في غرفة مجاورة للنجم البرتغالي لاعب نادي النصر السعودي، وذلك بالعاصمة السعودية الرياض.

ولم يصدر أي تصريح بالنفي أو الإثبات من رونالدو، كما لم يصدر أي رد من نادي النصر السعودي حول واقعة اتصال نجم النادي بحليمة بولند.

يذكر أن رونالدو يتواجد مع فريق النصر المشارك حاليًا في البطولة العربية لكرة القدم «كأس الملك سلمان للأندية» لكرة القدم؛ حيث من المقرر أن يواجه النصر فريق الرجاء المغربي غدًا الأحد، في دور الثمانية من البطولة.