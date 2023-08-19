  • Alwasat News
Atwasat

الهلال السعودي يقدم نيمار ومالكوم وبونو في حفل صاخب أمام 60 ألف متفرج

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 أغسطس 2023, 09:50 مساء
الهلال السعودي يقدم نيمار ومالكوم وبونو في حفل صاخب أمام 60 ألف متفرج
نيمار خلال حفل تقديمه الرسمي لجماهير الهلال اليوم السبت 19 أغسطس 2023 (حساب نادي الهلال على فيسبوك)
alwasat radio

قدم نادي الهلال السعودي نجمه الجديد نيمار في حفل كبير أقيم باستاد الملك فهد بالرياض، مساء اليوم السبت.

60 ألفًا يحضرون حفل تقديم نيمار
وخلال الحفل وعد نيمار قائد منتخب البرازيل، جماهير الهلال السعودي بأن يبذل قصارى جهده من أجل تحقيق الألقاب.

وأعلن الهلال، يوم الثلاثاء الماضي، تعاقده مع نيمار لمدة موسمين قادمًا من باريس سان جيرمان بطل فرنسا في صفقة ضخمة.

ونظم الهلال حفلًا صاخبًا لتقديم نيمار أمام نحو ستين ألف متفرج، بالإضافة إلى مواطنه مالكوم وياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب قبل مواجهة فريق الفيحاء ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري.

وقال نيمار موجهًا حديثه لجماهير الهلال: «سعيد بوجودي وسط هذه الأجواء الحماسية. سأقدم المزيد والمزيد من أجلكم. أملي أن أحرز البطولات. دعونا نستمتع بهذا الموسم ونحقق البطولات».

الهلال يحدد موعد تقديم نيمار رسميا.. والنجم البرازيلي يعلق على تحديات الدوري السعودي
الهلال السعودي يعلن تعاقده رسمياً مع البرازيلي نيمار

ووصل نيمار إلى الرياض، أمس الجمعة، وتابع أكثر من عشرة آلاف شخص المسار المباشر للطائرة الخاصة التي نقلت مهاجم برشلونة السابق حتى هبطت في مطار الملك خالد الدولي عبر حساب جماهيري بمنصة «إكس» للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقًا باسم «تويتر».

ورسمت طائرة مسيرة دون طيار وجه نيمار، وكتبت اسمه ورقم قميصه؛ حيث سيرتدي الرقم «10» خلال حفل التقديم وسط تحية حارة من المشجعين.

الهلال يقدم مالكوم وبونو
وبعد خوض عدة مباريات وتسجيل ثلاثية من الأهداف خلال مواجهة أبها في افتتاحية الدوري قدم الهلال لاعبه مالكوم المنضم من زينيت سان بطرسبرج والفائز سابقًا بلقب هداف الدوري الروسي.

وقال مالكوم قبل تقديم نيمار: «أعدكم أنني سأقدم كل ما لدي. شكرًا للجماهير وبالتأكيد سنقدم العديد من الأشياء معًا».

كما ظهر بونو المنضم من إشبيلية بقميص الهلال أمام الجماهير لأول مرة أيضًا وقال: «إحساس كبير أن أرى هذه الجماهير الغفيرة. إن شاء الله نكتب التاريخ مع الهلال».

وأبرم الهلال السعودي العديد من الصفقات الضخمة هذا الصيف؛ حيث تعاقد أيضًا مع سيرجي ميلينكوفيتش ـ سافيتش، وروبن نيفيز، وكاليدو كوليبالي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هالاند يدخل دائرة اهتمامات ريال مدريد ومبابي يتراجع

هالاند يدخل دائرة اهتمامات ريال مدريد ومبابي يتراجع
المنفي وعقيلة وحفتر يتفقون على عدم المشاركة في أي لجان جديدة «إلا بالإطار الوطني الداخلي»

المنفي وعقيلة وحفتر يتفقون على عدم المشاركة في أي لجان جديدة «إلا بالإطار الوطني...
غوارديولا يتحدث عن صفقات تشيلسي: لو أنفقنا مثلهم سيقتلوننا

غوارديولا يتحدث عن صفقات تشيلسي: لو أنفقنا مثلهم سيقتلوننا
السويد تحرز برونزية مونديال السيدات على حساب أستراليا

السويد تحرز برونزية مونديال السيدات على حساب أستراليا
نيمار في تشكيلة البرازيل بتصفيات مونديال 2026.. واستبعاد باكيتا بسبب قضية مراهنات

نيمار في تشكيلة البرازيل بتصفيات مونديال 2026.. واستبعاد باكيتا بسبب قضية ...
الصين تستعين بمئات الأقمار الصناعية للتجسس على تدريبات عسكرية دولية في أستراليا

الصين تستعين بمئات الأقمار الصناعية للتجسس على تدريبات عسكرية دولية في أستراليا
ليبيا تتوج بذهبيتين و5 برونزيات في جودو العرب (صور)

ليبيا تتوج بذهبيتين و5 برونزيات في جودو العرب (صور)
«الهجرة في ليبيا» على طاولة صالون رواحل الثقافي اليوم

«الهجرة في ليبيا» على طاولة صالون رواحل الثقافي اليوم
وزير الخارجية الإيراني يؤكد إجراء «حوار صريح وشفاف» مع ولي العهد السعودي

وزير الخارجية الإيراني يؤكد إجراء «حوار صريح وشفاف» مع ولي العهد السعودي
الفنانة هناء يوسف الدالي وإبداع التشكيل وصنع الدمى

الفنانة هناء يوسف الدالي وإبداع التشكيل وصنع الدمى
بتدخل من ميلوني.. روما تدفع فاتورة مطعم في ألبانيا تخلف سياح إيطاليون عن سدادها

بتدخل من ميلوني.. روما تدفع فاتورة مطعم في ألبانيا تخلف سياح إيطاليون عن سدادها
«أستون مارتن» تكشف الفئة الجديدة من «دي بي 12» فولانت

«أستون مارتن» تكشف الفئة الجديدة من «دي بي 12» فولانت
قوة «إيكواس» مستعدة للتدخل في النيجر إذا تلقت أمرا بذلك

قوة «إيكواس» مستعدة للتدخل في النيجر إذا تلقت أمرا بذلك
هزيمة جديدة للنصر في ثاني مباراة بالدوري السعودي.. وبحضور رونالدو وماني

هزيمة جديدة للنصر في ثاني مباراة بالدوري السعودي.. وبحضور رونالدو وماني
مصادر لـ«بوابة الوسط»: إطلاق المدير التنفيذي لشركة النقل البحري خالد التواتي

مصادر لـ«بوابة الوسط»: إطلاق المدير التنفيذي لشركة النقل البحري خالد التواتي
قطبا مانشستر يواجهان تحديا صعبا أمام نيوكاسل وتوتنهام بالدوري الإنجليزي

قطبا مانشستر يواجهان تحديا صعبا أمام نيوكاسل وتوتنهام بالدوري الإنجليزي
«الأهليان» في مهمة بدوري الأبطال أمام بطلي موريتانيا ونيجيريا

«الأهليان» في مهمة بدوري الأبطال أمام بطلي موريتانيا ونيجيريا
«الصحة العالمية» والولايات المتحدة تراقبان متحوّرة جديدة لـ«كوفيد»

«الصحة العالمية» والولايات المتحدة تراقبان متحوّرة جديدة لـ«كوفيد»
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
حلم الثنائية يدفع مسؤولي الدوري السعودي لتقديم عرض جديد لميسي
حلم الثنائية يدفع مسؤولي الدوري السعودي لتقديم عرض جديد لميسي
ليفربول يضرب بورنموث بالثلاثة ويحقق الفوز الأول بالدوري الإنجليزي
ليفربول يضرب بورنموث بالثلاثة ويحقق الفوز الأول بالدوري الإنجليزي
وفاة كارلو ماتزوني أيقونة الكرة الإيطالية ومكتشف توتي
وفاة كارلو ماتزوني أيقونة الكرة الإيطالية ومكتشف توتي
الأهلي السعودي يضم ميريه ديميرال مدافع أتلانتا الإيطالي
الأهلي السعودي يضم ميريه ديميرال مدافع أتلانتا الإيطالي
هالاند يدخل دائرة اهتمامات ريال مدريد ومبابي يتراجع
هالاند يدخل دائرة اهتمامات ريال مدريد ومبابي يتراجع
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حليمة بولند تكشف سر اتصال رونالدو بها
حليمة بولند تكشف سر اتصال رونالدو بها...
شاهد.. السوبر مان كريستيانو يتوج النصر بطلا للعرب ويحصد أول ألقابه في الخليج
شاهد.. السوبر مان كريستيانو يتوج النصر بطلا للعرب ويحصد أول ......
اتفاق نهائي.. نيمار لاعبًا في الهلال السعودي مقابل 160 مليون يورو
اتفاق نهائي.. نيمار لاعبًا في الهلال السعودي مقابل 160 مليون......
أرسنال يهزم مانشستر سيتي بركلات الترجيح ويتوَّج بـ«الدرع الخيرية»
أرسنال يهزم مانشستر سيتي بركلات الترجيح ويتوَّج بـ«الدرع ......
مونديال السيدات: إنجاز تاريخي لمنتخب المغرب بالتأهل إلى ثمن النهائي
مونديال السيدات: إنجاز تاريخي لمنتخب المغرب بالتأهل إلى ثمن ......
المزيد
الإثيوبية غوداف تسيغاي تحرز ذهبية 10 آلاف متر بمونديال ألعاب القوى
الإثيوبية غوداف تسيغاي تحرز ذهبية 10 آلاف متر بمونديال ألعاب......
الهلال السعودي يقدم نيمار ومالكوم وبونو في حفل صاخب أمام 60 ألف متفرج
الهلال السعودي يقدم نيمار ومالكوم وبونو في حفل صاخب أمام 60 ......
توتنهام يصعق مانشستر يونايتد ويفوز عليه بهدفين في الدوري الإنجليزي
توتنهام يصعق مانشستر يونايتد ويفوز عليه بهدفين في الدوري ......
هالاند يدخل دائرة اهتمامات ريال مدريد ومبابي يتراجع
هالاند يدخل دائرة اهتمامات ريال مدريد ومبابي يتراجع...
الأهلي السعودي يضم ميريه ديميرال مدافع أتلانتا الإيطالي
الأهلي السعودي يضم ميريه ديميرال مدافع أتلانتا الإيطالي...
المزيد