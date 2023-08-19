الهلال السعودي يقدم نيمار ومالكوم وبونو في حفل صاخب أمام 60 ألف متفرج

القاهرة - بوابة الوسط

قدم نادي الهلال السعودي نجمه الجديد نيمار في حفل كبير أقيم باستاد الملك فهد بالرياض، مساء اليوم السبت.

60 ألفًا يحضرون حفل تقديم نيمار

وخلال الحفل وعد نيمار قائد منتخب البرازيل، جماهير الهلال السعودي بأن يبذل قصارى جهده من أجل تحقيق الألقاب.

وأعلن الهلال، يوم الثلاثاء الماضي، تعاقده مع نيمار لمدة موسمين قادمًا من باريس سان جيرمان بطل فرنسا في صفقة ضخمة.

ونظم الهلال حفلًا صاخبًا لتقديم نيمار أمام نحو ستين ألف متفرج، بالإضافة إلى مواطنه مالكوم وياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب قبل مواجهة فريق الفيحاء ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري.

وقال نيمار موجهًا حديثه لجماهير الهلال: «سعيد بوجودي وسط هذه الأجواء الحماسية. سأقدم المزيد والمزيد من أجلكم. أملي أن أحرز البطولات. دعونا نستمتع بهذا الموسم ونحقق البطولات».

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ووصل نيمار إلى الرياض، أمس الجمعة، وتابع أكثر من عشرة آلاف شخص المسار المباشر للطائرة الخاصة التي نقلت مهاجم برشلونة السابق حتى هبطت في مطار الملك خالد الدولي عبر حساب جماهيري بمنصة «إكس» للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقًا باسم «تويتر».

ورسمت طائرة مسيرة دون طيار وجه نيمار، وكتبت اسمه ورقم قميصه؛ حيث سيرتدي الرقم «10» خلال حفل التقديم وسط تحية حارة من المشجعين.

الهلال يقدم مالكوم وبونو

وبعد خوض عدة مباريات وتسجيل ثلاثية من الأهداف خلال مواجهة أبها في افتتاحية الدوري قدم الهلال لاعبه مالكوم المنضم من زينيت سان بطرسبرج والفائز سابقًا بلقب هداف الدوري الروسي.

وقال مالكوم قبل تقديم نيمار: «أعدكم أنني سأقدم كل ما لدي. شكرًا للجماهير وبالتأكيد سنقدم العديد من الأشياء معًا».

كما ظهر بونو المنضم من إشبيلية بقميص الهلال أمام الجماهير لأول مرة أيضًا وقال: «إحساس كبير أن أرى هذه الجماهير الغفيرة. إن شاء الله نكتب التاريخ مع الهلال».

وأبرم الهلال السعودي العديد من الصفقات الضخمة هذا الصيف؛ حيث تعاقد أيضًا مع سيرجي ميلينكوفيتش ـ سافيتش، وروبن نيفيز، وكاليدو كوليبالي.