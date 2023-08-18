يبحث عن حل لأزمته الهجومية ولوكاكو الخيار الأخير

القاهرة - بوابة الوسط

تسارع إدارة نادي ريال مدريد الإسباني الخطى من أجل حل الأزمة الهجومية التي يعانيها فريق كرة القدم بالنادي، وكثفت خلال الأيم الماضية بحثها عن مهاجم يمكنه سد الفراغ الذي خلفه رحيل رأس الحربة الفرنسي كريم بنزيما إلى نادي الاتحاد السعودي.

ريال مدريد يعاني هجوميا بعد رحيل بنزيما

وقالت جريدة «سبورت» الإسبانية إن مسؤولي ريال مدريد أصبحوا أمام خيار وحيد وهو التعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو في أسرع وقت ممكن للحاق بفترة الانتقالات الصيفية الحالية قبل انتهائها.

وقالت الجريدة الإسبانية إنه عقب رحيل النجم الفرنسي كريم بنزيما إلى الاتحاد السعودي، يعاني ريال مدريد بشدة على صعيد خط الهجوم بعدم وجود لاعب يشغل هذا المركز.

وأضافت «سبورت»: «ريال مدريد يفكر في استعارة الدولي البلجيكي هذا الموسم، خاصة مع احتمال تعطل قدوم الفرنسي كيليان مبابي هذا الصيف».

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وأكدت أن النادي الإسباني يعتبر لوكاكو هو الخيار الأخير، إذ ينتظر ما يمكن أن تسفر عنه الأيام المقبلة بشأن وضع مبابي مع باريس سان جيرمان.

وأشارت إلى أن نادي تشيلسي الإنجليزي عرض لوكاكو على ريال مدريد مقابل 40 مليون يورو، لكنه أبدى في الوقت نفسه استعدادا بالسماح برحيل المهاجم البلجيكي على سبيل الإعارة سواء بوضع خيار الشراء النهائي أو لا.