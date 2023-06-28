إنتر يتمسك بـ«لوكاكو» مع خيار الشراء مقابل 25.8 مليون إسترليني بعد رفض الهلال السعودي

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت وسائل إعلام بريطانية أن إنتر ميلان الإيطالي يستعد للتفاوض مع تشيلسي للتعاقد مع روميلو لوكاكو بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الحالية. وقالت جريدة «تليغراف» إن «النيراتزوري» يتجه إلى خوض محاولة جديدة مع «البلوز» بشأن التفاوض حول ضم المهاجم البلجيكي بداية من الموسم المقبل.

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وأبلغ لوكاكو تشيلسي أن أولويته هي العودة إلى إنتر ميلان، حيث كان تشيلسي يأمل في بيع لوكاكو لنادي الهلال السعودي، لكن البلجيكي لم يقبل بالعرض الذي قدمه الهلال ويريد التركيز على محاولة العودة إلى الإنتر. ورفض تشيلسي بالفعل عرضًا واحدًا من الإنتر لأجل لوكاكو على سبيل الإعارة لمدة موسم آخر.

ويتجه الجانب الإيطالي إلى اقتراح التعاقد مع البلجيكي على سبيل الإعارة لمدة موسم آخر، ولكن هذه المرة مع خيار شراء مقابل 25.8 مليون جنيه إسترليني الصيف المقبل، لكن من المتوقع أن يصر تشيلسي على الالتزام وليس الخيار.