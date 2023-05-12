الدوري الإيطالي: صراع كبير على المراكز المؤهلة للأبطال بين ستة فرق

القاهرة - بوابة الوسط

يحتدم الصراع على المراكز المؤهلة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بين أندية يوفنتوس ولاتسيو وإنتر وميلان وأتالانتا وروما التي تخوض مواجهات سهلة على الورق ضمن منافسات المرحلة 35، في حين حسم نابولي اللقب لصالحه للمرة الثالثة في تاريخه.

يعيش يوفنتوس الثاني مع 66 نقطة على وقع هاجس حسم بعض النقاط من رصيده على خلفية التلاعب المالي، وذلك قبل استقباله كريمونيزي الأحد، وفق «فرانس برس».

إنتر للتحضير لدربي ميلانو،

ويستقبل إنتر ضيفه ساسوولو السبت، بعدما وضع قدما في نهائي المسابقة القارية الأم بفوزه في دربي مدينة ميلانو على جاره ميلان، بهدفين لصفر ذهابا الأربعاء، سجلهما بعد 11 دقيقة من صافرة البداية.

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وقبل الفصل الثاني من المواجهة المنتظرة الأسبوع المقبل، يسعى «نيراتسوري» لحصد النقاط الثلاث لتأمين مقعده في المسابقة القارية الأم.

وميلان لتعويض الخسارة

من ناحيته، يأمل ميلان في تعويض خسارته أمام جاره إنتر بهدفين نظيفين، لكن بداية عليه العودة بالنقاط الثلاث من سبيتسيا المهدد بالهبوط غدا السبت.

ورغم أن الخسارة كانت قاسية على «روسونيري» الأربعاء، إلا أن إنتر كان الطرف الأفضل، في حين أمام رجال المدرب ستيفانو بيولي الكثير لتغييره إياباً، إلا ان عليهم حالياً حجز مركزهم بين الأربعة لأوائل في الدوري.

ويصارع سبيتسيا للبقاء في «سيري أ» للموسم الثالث تواليا على الرغم من صعوبة مهمته، حيث لم يفز سوى في مباراة واحدة من الـ16 الأخيرة ، كما لم ينجح في هز شباك منافسيه في سبع من مبارياته التسع الأخيرة في الدوري.

الأمل في العودة للمركز الثاني

ويستعد لاتسيو لاستقبال ليتشي الجمعة، في افتتاح منافسات هذه المرحلة، على أمل أن يعود للمركز الثاني بعدما كان خسر ثلاث من مبارياته الخمس الأخيرة في عقر داره، آخرها أمام ميلان، بانتظار ما ستؤول إليه مباراة يوفنتوس.

ويصارع ليتشي صاحب المركز السادس عشر للبقاء خارج منطقة الهبوط، حيث لم يفز سوى في مباراة واحدة من الخمس الأخيرة.

ويحل أتالانتا السادس بفارق الأهداف عن روما السابع (58 نقطة لكل منهما) على ساليرنيتانا السبت، فيما يسافر نادي العاصمة إلى بولونيا الأحد، بعد ثلاثة أيام من فوزه الثمين في عقر داره على باير ليفركوزن الألماني بهدف لصفر في ذهاب نصف نهائي «يوروبا ليغ».