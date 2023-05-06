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الدوري الإيطالي: ميلان يهزم لاتسيو في آخر استعداد لإنتر

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 مايو 2023, 07:26 مساء
الدوري الإيطالي: ميلان يهزم لاتسيو في آخر استعداد لإنتر
لقطة الهدف الأول لميلان عن طريق إسماعيل بن ناصر أمام لاتسيو في الدوري الإيطالي، 6 مايو 2023. (الإنترنت)
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خاض ميلان تجربة ناجحة قبل مواجهته المرتقبة ضد جاره إنتر في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل بفوزه على لاتسيو ب(هدفين لصفر) السبت في افتتاح المرحلة الرابعة والثلاثين من بطولة إيطاليا لكرة القدم.

وصعد ميلان إلى المركز الرابع موقتًا برصيد 61 نقطة بانتظار المواجهة القوية لاحقًا بين روما وإنتر، حيث يستطيع الأول التساوي معه نقاطًا في حال فوزه، في حين يستطيع الثاني التساوي معه أو تخطيه في حال تعادله أو فوزه، وفق «فرانس برس».

أما لاتسيو صاحب المركز الثاني برصيد 64 فقد يتنازل عن الوصافة لصالح يوفنتوس في حال فوز السيدة العجوز على أتالانتا الأحد.

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واضطر مدرب ميلان ستيفانو بيولي إلى إخراج جناحه البرتغالي المتألق هذا الموسم رافايل لياو في مطلع المباراة وذلك قبل أربعة أيام من خوض فريقه ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام جاره إنتر.

واشتكى صاحب البنية الضخمة البالغ 23 عامًا من آلام في الجزء العلوي من فخذه الأيمن، بعد تسارع على الجهة اليسرى.

ويُعدّ لياو السلاح الهجومي الأقوى لميلان في الموسمين الماضيين، وقاده إلى لقب الدوري «سيري أ» في نسخة 2022.

المدرب يوضح حجم الإصابة
وقال بيولي عن إصابة لياو «بحسب ما قاله لي، لا أعتقد أن الأمر خطير، لكن الأهم كيف سيشعر في الغد».

وأضاف «إذا كان في حالة جيدة الأربعاء، سيكون الأمر أفضل، لكننا نستطيع تقديم مباراة كبيرة من دون لاعب مؤثر مثله أيضًا».

ونجح لاعب الوسط الجزائري الدولي إسماعيل بن ناصر في افتتاح التسجيل لميلان بحركة فنية رائعة بعد تبادله الكرة مع المهاجم المخضرم الفرنسي أوليفييه جيرو بعد مرور 17 دقيقة، قبل أن يضاعف الظهير الفرنسي تيو هرنانديز النتيجة عقب مجهود فردي رائع وتسديدة بعيدة المدى بالدقيقة 29.

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