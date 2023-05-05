الدوري الإيطالي: بعد حسم اللقب.. معركة التأهل للأبطال تشتعل

القاهرة - بوابة الوسط

صحيح أن نابولي حسم لقب الدوري الإيطالي في كرة القدم لأوّل مرة منذ 1990، إلا أن الإثارة والمنافسة قائمتان رغم ذلك بسبب الصراع الناري على البطاقات الثلاث الأخرى المتبقية لدوري أبطال أوروبا.

وحسم نابولي اللقب بتعادله أمس الخميس على ملعب أودينيزي بهدف لمثله، وسيعود الأحد إلى ملعب «دييغو أرماندو مارادونا» للاحتفال مع جماهيره حين يواجه فيورنتينا.

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وشاءت الصدف أن تكون المرحلة التالية بعد تتويج فريق لوتشانو سباليتي بلقب طال انتظاره منذ أيام الراحل مارادونا، مصيرية لمعركة دوري الأبطال بما أنها تشهد ثلاث مباريات بين فرق معنية في هذا الصراع الحامي الوطيس.

وتفتتح المرحلة الرابعة والثلاثين السبت بلقاء ميلان حامل اللقب وسادس الترتيب مع لاتسيو الثاني، على أن يلعب بعدها روما السابع مع إنتر صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال.

وستكون المباراة الأولى الأحد بين يوفنتوس الثالث ومضيفه أتالانتا الخامس.

وبما أنه لا تفصل سوى ست نقاط بين روما السابع وجاره لاتسيو الثاني قبل خمس مراحل على نهاية الموسم، سيكون الصراع مفتوحاً على المراكز الثلاثة المتبقية لدوري الأبطال.

ويبدو لاتسيو ويوفنتوس الأفضل وضعاً من حيث عدد النقاط التي قد تتغير بالنسبة للأخير إذا ما خسر جزءاً من النقاط الـ15 التي أعيدت إليه في قضية التلاعب المالي.

لاتسيو يتمسك بمركز الوصيف

ويتقدم لاتسيو في المركز الثاني بفارق ست نقاط عن كل من أتالانتا الخامس وميلان السادس وروما السابع التي لا يفصل بينها سوى فارق الأهداف، فيما يأتي يوفنتوس ثالثاً بفارق نقطة فقط خلف نادي العاصمة وثلاث أمام إنتر الرابع.

وكان ميلان وروما أكبر الخاسرين في مرحلة منتصف الأسبوع، إذ تراجعا إلى المركزين السادس والسابع بنفس عدد نقاط بـ38 نقطة أتالانتا الصاعد إلى المركز الخامس بفوزه على ضيفه سبيتسيا بثلاثة أهداف لاثنين.

وسيحاول ميلان التعويض حين يستضيف لاتسيو السبت في مباراة صعبة جداً على فريق المدرب ستيفانو بيولي الذي أذل ذهاباً في العاصمة برباعية نظيفة.

وبعد خسارتين على التوالي أمام تورينو وإنتر، عاد لاتسيو الأربعاء إلى سكة الانتصارات بتغلبه على ساسوولو، ويمني النفس أن يتمسك بالوصافة.

قطبا ميلان يركزان على موقعة الأبطال

وعلى غرار ميلان، سيكون إنتر منشغلاً ذهنياً بمواجهة جاره في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال الأربعاء، لكن «نيراتسوري» يحل ضيفاً على روما ومدربه السابق البرتغالي جوزيه مورينيو بمعنويات مرتفعة جداً بعد فوزه الكاسح على هيلاس فيرونا بستة أهداف لصفر، بينها ثنائية للبوسني إدين دجيكو والأرجنتيني لاوتارو مارتينيس.

يوفنتوس لمواصلة الصحوة

وبعد عودته إلى سكة الانتصارات في الوقت المناسب، بتغلبه على ضيفه ليتشي بهدفين لواحد واضعاً خلفه ثلاث هزائم وتعادل في المراحل الأربع السابقة وخروجه من نصف نهائي الكأس على يد إنتر، يحل يوفنتوس الأحد على أتالانتا في مباراة يسعى فيها إلى تأكيد الصحوة قبل اختباره الصعب الآخر الخميس ضد ضيفه إشبيلية الإسباني في ذهاب نصف نهائي «يوروبا ليغ».

ويأمل فريق المدرب ماسيميليانو أليغري أن يكون الهدف الذي سجله الصربي دوشان فلاهوفيتش في لقاء الأربعاء مفتاح استعادته شهيته التهديفية بعد صيام عن التسجيل دام لمدة 773 دقيقة في الدوري إذ سجل تسعة أهداف حتى الآن).

وقال أليغري «سجل هدفاً رائعاً وأعتقد أنه تحسن مع تقدم المباراة... لسوء الحظ لم يسبق له اختبار موقف مماثل. جاء من فيورنتينا حيث كل الأمور سارت بشكل جيد بالنسبة له لكن كل لاعب يمر بفترة مماثلة في مسيرته».

وتابع «كل ما عليه فعله هو المحافظة على هدوئه وتخطيه المرحلة. آمل في أن تكون نقطة بداية بالنسبة له ويوفنتوس».