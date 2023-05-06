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مهاجم ميلان يخرج مصابًا أمام لاتسيو

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 مايو 2023, 04:53 مساء
مهاجم ميلان يخرج مصابًا أمام لاتسيو
لقطة إصابة رافايل لياو لاعب ميلان أمام لاتسيو في الدوري الإيطالي، 6 مايو 2023. (الإنترنت)
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خرج البرتغالي رافايل لياو، مهاجم ميلان، مطلع مباراة فريقه أمام ضيفه لاتسيو، السبت في افتتاح المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك قبل أربعة أيام من خوض فريقه ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام جاره إنتر.

واشتكى صاحب البنية الضخمة البالغ 23 عامًا من آلام في الجزء العلوي من فخذه الأيمن، بعد تسارع على الجهة اليسرى، وفق «فرانس برس».

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بعدها بلحظات، ونتيجة نقاش لجهاز ميلان الفني، استُبدل بالبلجيكي أليكسي سالماكرز في الدقيقة 11، ربما على سبيل الاحتراز قبل الموعد المنتظر الأربعاء المقبل.

سلاح ميلان الهجومي
ويُعدّ لياو السلاح الهجومي الأقوى لميلان في الموسمين الماضيين، وقاده إلى لقب الدوري «سيري أ» في نسخة 2022.

كان حاسمًا أيضًا هذا الموسم، على غرار ربع نهائي دوري الأبطال ضد نابولي المتوج أخيرًا بلقب الدوري المحلي، فلعب كرات حاسمة ذهابًا بهدف نظيف وإيابًا بتعادل إيجابي بهدف لمثله.

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