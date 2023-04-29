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اتفاق قريب.. ميلان يمدّد عقد لياو

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 أبريل 2023, 05:50 مساء
اتفاق قريب.. ميلان يمدّد عقد لياو
لاعب فريق إي سي ميلان الإيطالي رافاييل لياو. (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن نادي ميلان الإيطالي قريب من تجديد عقد المهاجم البرتغالي رافاييل لياو مع الفريق، بعد شهور من المحادثات مع اللاعب ووكيله.

وأوضح لياو في أوقات كثيرة سابقة شعوره بالسعادة في «سان سيرو»، مؤكدًا رغبته في البقاء في «منزله» على حد وصفه، وقال: «أريد البقاء هنا في ميلان، نعم، ولكن هناك بعض الأمور يجب حلها. ما زلت متعاقدًا لمدة عام آخر، نحن في محادثات»، حسب فابريزيو رومانو.

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وتابع رافاييل: «أشعر بأنني في المنزل في إي سي ميلان. أنا سعيد للغاية لوجودي هنا».

وقال مالديني في تصريحات إعلامية قبل انطلاق مواجهة ميلان ونابولي في دوري أبطال أوروبا الماضية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي وتأهل ميلان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا: « نحن الآن نزداد ثقة أكثر في ذلك الأمر، لكن ليس من الأولوية مناقشة تجديد عقد لياو الليلة، نحن نركز على دوري أبطال أوروبا»، حسب «سكاي سبورت» الإيطالية.

حسم أمر التجديد
ويقترب ميلان الإيطالي من إبقاء اللاعب البرتغالي الذي ينتهي عقده الحالي في صيف 2024، بعقد طويل الأمد، مع زيادة كبيرة في الراتب.

فيما أكدت جريدة «لاجازيتا ديلو سبورت» أن ميلان توصل بالفعل لاتفاق مع لياو، يقتضي بتمديد عقده خمس سنوات إضافية، مع راتب سبعة ملايين يورو، ومكافئة توقيع بقيمة اثنين مليون يورو.

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