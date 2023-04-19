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رافاييل لياو: أشعر كأنني في المنزل وأريد الاستمرار مع ميلان

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 أبريل 2023, 08:10 مساء
رافاييل لياو: أشعر كأنني في المنزل وأريد الاستمرار مع ميلان
رافاييل لياو يحتفل بجائزة رجل مباراة ميلان ونابولي في ربع نهائي دوري الأبطال، 18 أبريل 2023. (الإنترنت)
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عبر الدولي البرتغالي رافاييل لياو، لاعب فريق إي سي ميلان الإيطالي، عن سعادته الكبيرة باللعب في «الروسونيري»، مؤكدا أنه يشعر بأنه في منزله، ويأمل في التوصل إلى اتفاق قريبا من أجل تجديد عقده.

ووصل نادي ميلان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عقب تخطيه الثلاثاء نظيره الإيطالي نابولي في ربع النهائي بعدما حقق عليه الفوز ذهابا بهدف نظيف، قبل أن يتعادل في لقاء العودة بهدف لمثله، في لقاء شهد إضاعة ركلتي جزاء من الفريقين، حسب فابريزيو رومانو.

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- باولو ماليديني يثق في تجديد عقد لياو

وقال لياو الذي حصل على جائزة رجل المباراة: «أريد البقاء هنا في ميلان، نعم، ولكن هناك بعض الأمور يجب حلها. ما زلت متعاقدًا لمدة عام آخر، نحن في محادثات».

تجديد عقد لياو
وتابع الشاب البرتغالي الذي يجذب أنظار العديد من الفرق الأوروبية عقب تألقه مع ميلان: «أشعر بأنني في المنزل في إي سي ميلان. أنا سعيد للغاية لوجودي هنا».

وأكد المدير الرياضي لنادي إي سي ميلان الإيطالي باولو مالديني ثقته في التوصل إلى اتفاق جديد مع اللاعب البرتغالي رافاييل لياو من أجل تجديد عقده مع الفريق، الذي ينتهي في يونيو 2024.

وقال مالديني في تصريحات إعلامية قبل انطلاق مواجهة ميلان ونابولي في دوري أبطال أوروبا: « نحن الآن نزداد ثقة أكثر في ذلك الأمر، لكن ليس من الأولوية مناقشة تجديد عقد لياو الليلة، نحن نركز على دوري أبطال أوروبا»، حسب «سكاي سبورت» الإيطالية.

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