باولو ماليديني يثق في تجديد عقد لياو

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المدير الرياضي لنادي إي سي ميلان الإيطالي باولو مالديني ثقته في التوصل لاتفاق جديد مع اللاعب البرتغالي رافاييل لياو من أجل تجديد عقده مع الفريق.

وقال مالديني في تصريحات إعلامية اليوم قبل انطلاق مواجهة ميلان ونابولي في دوري أبطال أوروبا: « نحن الآن نزداد ثقة أكثر في ذلك الأمر، لكن ليس من الأولوية مناقشة تجديد عقد لياو الليلة، نحن نركز على دوري أبطال أوروبا»، حسب «سكاي سبورت» الإيطالية.

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وأكد فابريزيو رومانو الصحفي في «سكاي» أن إدارة ميلان تعمل على تجديد عقد اللاعب في أقرب فرصة، وقطع الطريق على الأندية التي ترغب في خطف اللاعب الذي ينتهي عقده الحالي في صيف 2024.