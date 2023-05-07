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الدوري الإيطالي: يوفنتوس يعبر أتالانتا نحو مركز مؤهل للأبطال

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 مايو 2023, 06:33 مساء
الدوري الإيطالي: يوفنتوس يعبر أتالانتا نحو مركز مؤهل للأبطال
لقطة من مواجهة يوفنتوس وأتالانتا في الدوري الإيطالي، 7 مايو 2023. (الإنترنت)
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خطا يوفنتوس خطوة مهمة نحو المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك بفوزه الثمين خارج ملعبه على أتالانتا بهدفين لصفر ضمن المرحلة الرابعة والثلاثين من بطولة إيطاليا لكرة القدم.

وارتقى يوفنتوس إلى المركز الثاني مستغلا سقوط لاتسيو أمام ميلان بهدفين نظيفين السبت، رافعا رصيده إلى 66 نقطة بفارق خمس نقاط أمام ميلان الخامس قبل نهاية الدوري بأربع مراحل، وفق «فرانس برس».

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أما أتالانتا، فبقي سادسًا بفارق خمس نقاط عن إنتر صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال والفائز السبت بهدفين نظيفين على روما في ضربة لحظوظ نادي العامة بالمشاركة في المسابقة القارية الأم.

وسجل هدفي يوفنتوس الجناح الإنجليزي صامويل جونيور في الدقيقة 56، والمهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل من ضائع، فوجد طريقه إلى الشباك للمباراة الثانية تواليًا بعدما سجل ضد ليتشي في الجولة السابقة.

العنصرية تطل برأسها مجددًا
ولم تمر المباراة التي عاند الحظ فيها أتالانتا بعدما وقفت خشبات المرمى بوجه محاولتي جورجيو سكالفيني ودافيدي زاباكوستا، من دون فصل جديد من العنصرية وهذه المرة بحق فلاهوفيتش من بعض المتشددين «ألتراس»، ما دفع الحكم إلى إيقاف اللقاء لبعض الوقت قبل أن يسجل الصربي هدفه ويتوجه نحو جمهور المضيف بوضع إصبعه على فمه وكأنهم يقول لهم اخرسوا، ما تسبب بنيله إنذارًا.

وحاول مدرب أتالانتا جان بييرو غاسبيريني التقليل من أهمية ما حصل، معتبرًا أن الإهانات موجهة لشخص فلاهوفيتش وليس بحق عرق بأكمله، قائلًا «يملك أتالانتا لاعبين مثل الكرواتي ماريو باشاليتش والألباني بيرات دجيمسيتي وآخرين من هذا العرق. العنصرية قضية خطيرة ويجب تمييز بعض الفوارق الواضحة بين الإهانة الفردية والإهانة العنصرية الشاملة. هناك فرق كبير ويجب أن نركز على هذا الفارق بينهما».

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