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مرفوض في 3 أندية.. مستقبل لوكاكو يتجه نحو الهاوية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 أغسطس 2023, 11:40 صباحا
مرفوض في 3 أندية.. مستقبل لوكاكو يتجه نحو الهاوية
روميلو لوكاكو (أرشيفية: الإنترنت)
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أبدى مسؤولو الهلال السعودي، استغرابهم من رفض روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي الإنجليزي العرض الذي تقدموا به للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الهلال يوقف مساعيه لضم لوكاكو
وبدا موقف لوكاكو صادماً ومفاجئاً لمسوؤلي الهلال، الذين يبدو أنهم لن يتقدموا بعرضٍ ثالثٍ للحصول على خدمات اللاعب كونغولي الأصول، وفقا لما ذكرته جريدة «البيان» الإماراتية.

ويرغب لوكاكو، الذي قضى موسم 2022-2023 الماضي مُعارا إلى إنتر ميلان، الانتقال إلى يوفنتوس، لكن جماهير «اليوفي» عبّرت في أكثر من مناسبة عن رفضها العلني للصفقة، كانت آخرها الهتافات لا نريد لوكاكو خلال اللقاء الودي بين الفريقين الأول والرديف في النادي.

وبحسب جريدة «كوريري ديلو سبورت» الإيطالية، فإن المفاوضات بين تشيلسي ويوفنتوس توقفت خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما يأس النادي الإنجليزي من فكرة الحصول على دوسان فلاهوفيتش في صفقةٍ تبادليةٍ.

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وفي ظل تلك الظروف غير المواتية، يمثّل عرض الزعيم فرصةً ممتازةً للوكاكو، لا سيما أن تشيلسي لا ينوي التمسّك به، إضافة إلى ذلك، فإن عودة الدولي البلجيكي إلى إنتر ميلان باتت شبه مستحيلة بعد تجاهله لاتصالات مسؤولي ولاعبي النادي عقب انتهاء موسم 2022-2023 الماضي.

ويصر لوكاكو (30 عامًا) على انتظار توصّل يوفنتوس إلى اتفاقٍ مع تشيلسي حيث يفضّل مواصلة المشوار في إيطاليا.

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