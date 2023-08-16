إنجلترا تفوز على أستراليا وتواجه إسبانيا في نهائي كأس العالم للسيدات

القاهرة - بوابة الوسط

أنهى المنتخب الإنجليزي مغامرة نظيره الأسترالي مستضيف بطولة كأس العالم للسيدات في كرة القدم، بتغلبه عليه 3-1 في مباراة نصف النهائي التي أقيمت اليوم الأربعاء، في مدينة سيدني.

المنتخب الإنجليزي يتقدم في الشوط الأول

سجّل أهداف المنتخب الإنجليزي إيلا توني في الدقيقة 36، ولورين هيمب في الدقيقة 71، وأليسيا روسو في الدقيقة 86، فيما أحرزت سام كير هدف الأستراليات الوحيد في الدقيقة 63، وفق وكالة «فرانس برس».

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بهذا الفوز يلتقي المنتخب الإنجليزي نظيره الإسباني الذي تغلب بدوره على السويد 2-1 أمس الثلاثاء، في المباراة النهائية في مدينة سيدني الأحد المقبل.

وبرغم خسارتها، خاضت أستراليا بطولة استثنائية على أرضها حيث يُعد بلوغ الدور نصف النهائي أفضل نتيجة لها في تاريخها، وقد تكون أمامها فرصة سانحة للخروج بميدالية برونزية عندما تُواجه السويد على المركز الثالث.