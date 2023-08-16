  • Alwasat News
Atwasat

إنجلترا تفوز على أستراليا وتواجه إسبانيا في نهائي كأس العالم للسيدات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 أغسطس 2023, 04:48 مساء
إنجلترا تفوز على أستراليا وتواجه إسبانيا في نهائي كأس العالم للسيدات
صراع بين لاعبات إنجلترا وأستراليا خلال مباراة المنتخبين اليوم 16 أغسطس 2023 بكأس العالم للسيدات (أ ف ب)
alwasat radio

أنهى المنتخب الإنجليزي مغامرة نظيره الأسترالي مستضيف بطولة كأس العالم للسيدات في كرة القدم، بتغلبه عليه 3-1 في مباراة نصف النهائي التي أقيمت اليوم الأربعاء، في مدينة سيدني.

المنتخب الإنجليزي يتقدم في الشوط الأول
سجّل أهداف المنتخب الإنجليزي إيلا توني في الدقيقة 36، ولورين هيمب في الدقيقة 71، وأليسيا روسو في الدقيقة 86، فيما أحرزت سام كير هدف الأستراليات الوحيد في الدقيقة 63، وفق وكالة «فرانس برس».

مونديال السيدات: إسبانيا تُقصي السويد وتتأهل إلى النهائي للمرة الأولى (صور)
(فيديو) مونديال السيدات.. إسبانيا تبلغ نصف النهائي والسويد تطيح بأحلام اليابان

بهذا الفوز يلتقي المنتخب الإنجليزي نظيره الإسباني الذي تغلب بدوره على السويد 2-1 أمس الثلاثاء، في المباراة النهائية في مدينة سيدني الأحد المقبل.

وبرغم خسارتها، خاضت أستراليا بطولة استثنائية على أرضها حيث يُعد بلوغ الدور نصف النهائي أفضل نتيجة لها في تاريخها، وقد تكون أمامها فرصة سانحة للخروج بميدالية برونزية عندما تُواجه السويد على المركز الثالث.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«إكس» يحول «تويت دك» لخدمة مدفوعة

«إكس» يحول «تويت دك» لخدمة مدفوعة
كاريكاتير حليم - الاستحقاق الدستوري

كاريكاتير حليم - الاستحقاق الدستوري
الصين تتجه لبناء قواعد بحرية دائمة حول العالم لمنافسة الولايات المتحدة

الصين تتجه لبناء قواعد بحرية دائمة حول العالم لمنافسة الولايات المتحدة
«كيا» تكشف تفاصيل سيارتها الكهربائية «إي في 5»

«كيا» تكشف تفاصيل سيارتها الكهربائية «إي في 5»
«إكس» يؤخر الوصول إلى المواقع والتطبيقات المنافسة.. هل بدأ ماسك انتقامه؟

«إكس» يؤخر الوصول إلى المواقع والتطبيقات المنافسة.. هل بدأ ماسك انتقامه؟
«فاينانشال تايمز»: ضغوط أميركية على إيران لوقف بيع الطائرات المسيرة لروسيا

«فاينانشال تايمز»: ضغوط أميركية على إيران لوقف بيع الطائرات المسيرة لروسيا
سحب فيلم «باربي» من دور العرض الجزائرية بعد أسابيع من طرحه

سحب فيلم «باربي» من دور العرض الجزائرية بعد أسابيع من طرحه
نورلاند: العنف يعيق التقدم الذي تحقق خلال الأشهر الماضية في ليبيا

نورلاند: العنف يعيق التقدم الذي تحقق خلال الأشهر الماضية في ليبيا
أعيان سوق الجمعة: تسليم آمر «اللواء 444 قتال» إلى جهة محايدة

أعيان سوق الجمعة: تسليم آمر «اللواء 444 قتال» إلى جهة محايدة
منظمة الهجرة: فرار أكثر من مليون شخص من السودان منذ اندلاع الصراع

منظمة الهجرة: فرار أكثر من مليون شخص من السودان منذ اندلاع الصراع
الهلال السعودي يعلن تعاقده رسمياً مع البرازيلي نيمار

الهلال السعودي يعلن تعاقده رسمياً مع البرازيلي نيمار
أنا لا أفكر.. إذن أنا موجود

أنا لا أفكر.. إذن أنا موجود
المنفي يقدم مبادرة من ثلاث خطوات لاحتواء واقعة احتجاز حمزة وتداعياتها الأمنية

المنفي يقدم مبادرة من ثلاث خطوات لاحتواء واقعة احتجاز حمزة وتداعياتها الأمنية
حومة يحث «طرفي الصراع» في طرابلس على وقف الاقتتال

حومة يحث «طرفي الصراع» في طرابلس على وقف الاقتتال
مصلحة الإحصاء تطلق مشروع التعداد العام للسكان المتوقف منذ العام 2006

مصلحة الإحصاء تطلق مشروع التعداد العام للسكان المتوقف منذ العام 2006
شاهد في «هنا ليبيا»: المياه السوداء والقمامة تهدد حياة سكان أرض زواوة في بنغازي

شاهد في «هنا ليبيا»: المياه السوداء والقمامة تهدد حياة سكان أرض زواوة في بنغازي
«نسخة إلى الرأي العام»: جهاز المخابرات.. دورات تدريب أم تعذيب؟

«نسخة إلى الرأي العام»: جهاز المخابرات.. دورات تدريب أم تعذيب؟
خمس طرق فورية للتخلص من القلق

خمس طرق فورية للتخلص من القلق
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
تشيلسي يعتمد رسميا أغلى لاعب على صعيد الكرة البريطانية بـ146 مليون دولار
تشيلسي يعتمد رسميا أغلى لاعب على صعيد الكرة البريطانية بـ146 ...
تشيلسي يتعاقد مع الإكوادوري مويسيس كايسيدو من برايتون
تشيلسي يتعاقد مع الإكوادوري مويسيس كايسيدو من برايتون
مونديال السيدات: إسبانيا تُقصي السويد وتتأهل إلى النهائي للمرة الأولى (صور)
مونديال السيدات: إسبانيا تُقصي السويد وتتأهل إلى النهائي للمرة ...
سيتي يمدد عقد مدافعه الشاب ريكو لويس لخمسة أعوام
سيتي يمدد عقد مدافعه الشاب ريكو لويس لخمسة أعوام
الهلال السعودي يعلن تعاقده رسمياً مع البرازيلي نيمار
الهلال السعودي يعلن تعاقده رسمياً مع البرازيلي نيمار
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حليمة بولند تكشف سر اتصال رونالدو بها
حليمة بولند تكشف سر اتصال رونالدو بها...
شاهد.. السوبر مان كريستيانو يتوج النصر بطلا للعرب ويحصد أول ألقابه في الخليج
شاهد.. السوبر مان كريستيانو يتوج النصر بطلا للعرب ويحصد أول ......
أرسنال يهزم مانشستر سيتي بركلات الترجيح ويتوَّج بـ«الدرع الخيرية»
أرسنال يهزم مانشستر سيتي بركلات الترجيح ويتوَّج بـ«الدرع ......
غوارديولا: الدوري السعودي غير موازين انتقالات اللاعبين
غوارديولا: الدوري السعودي غير موازين انتقالات اللاعبين...
اتفاق نهائي.. نيمار لاعبًا في الهلال السعودي مقابل 160 مليون يورو
اتفاق نهائي.. نيمار لاعبًا في الهلال السعودي مقابل 160 مليون......
المزيد
برشلونة يعين ديكو مديرًا رياضيًّا
برشلونة يعين ديكو مديرًا رياضيًّا...
الليلة.. مانشستر سيتي يواجه إشبيلية بكأس السوبر الأوروبي
الليلة.. مانشستر سيتي يواجه إشبيلية بكأس السوبر الأوروبي...
إنجلترا تفوز على أستراليا وتواجه إسبانيا في نهائي كأس العالم للسيدات
إنجلترا تفوز على أستراليا وتواجه إسبانيا في نهائي كأس العالم......
الهلال السعودي يعلن تعاقده رسمياً مع البرازيلي نيمار
الهلال السعودي يعلن تعاقده رسمياً مع البرازيلي نيمار...
سيتي يمدد عقد مدافعه الشاب ريكو لويس لخمسة أعوام
سيتي يمدد عقد مدافعه الشاب ريكو لويس لخمسة أعوام...
المزيد