رسميا.. هاري كين يتعاقد مع بايرن ميونخ حتى 2027

القاهرة - بوابة الوسط

تعاقد قائد منتخب إنجلترا لكرة القدم هاري كين مع نادي بايرن ميونخ الألماني حتى العام 2027، بحسب ما أعلنه النادي الألماني اليوم السبت.

هاري كين صفقة قياسية

اتفق بطل الدوري الألماني وتوتنهام الإنجليزي على صفقة انتقال كين مقابل مئة مليون يورو، أي ما يعادل 110 ملايين دولار، وفقا لوكالة «فرانس برس».

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وتعد هذه الصفقة هي الأعلى في تاريخ الدوري الألماني، لانتقال هاري كين (30 عاماً) الذي كان عقده سينتهي مع توتنهام العام المقبل.