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الزمالك يواجه النصر في لقاء تحديد المصير بالبطولة العربية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 أغسطس 2023, 12:00 مساء
الزمالك يواجه النصر في لقاء تحديد المصير بالبطولة العربية
رونالدو وشيكابالا لاعب النصر السعودي والزمالك المصري (أرشفية: تويتر)
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تصل الإثارة إلى ذروتها في المجموعة الثالثة من البطولة العربية «كأس الملك سلمان للأندية» لكرة القدم، إلى ذروتها اليوم، عندما يلتقي فريق الزمالك المصري مع النصر السعودي في الخامسة مساءً بتوقيت ليبيا ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة، وفي التوقيت ذاته يلتقي الشباب السعودي مع الاتحاد المنستيري التونسي.

استعداد نفسي في الزمالك
المباراة تعد تحديد مصير بالنسبة للفريقين والمجموعة برمتها، بالنظر إلى الموقف المتشابك لفرق المجموعة، حيث سيجري اليوم حسم المتأهلين لدور الثمانية من البطولة العربية. النصر يحتل المركز الأول برصيد أربع نقاط، يليه الشباب السعودي بالرصيد نفسه، ثم الزمالك ثالثاً ولديه ثلاث نقاط، وأخيرا الاتحاد المنستيرى التونسي دون نقاط وقد تأكد خروجه من البطولة.

في لقاء الزمالك والنصر، سيكون على الفريق المصري إيجاد الطريقة والأسلوب المناسبين لإيقاف النصر ونجومه العالميين، حتى يتمكن من الفوز وحصد النقاط الثلاث مما يضمن له العبور إلى دور الثمانية. وتبدو المهمة بالغة الصعوبة في ظل وجود نجوم مثل كريستيانو رونالدو وبروزوفيتش وساديو ماني وغيرهم من النجوم العالميين.

هذه الكوكبة من النجوم التي يضمها النصر السعودي دفعت الجهاز الفني لـ«الأبيض» إلى تجهيز لاعبيه نفسياً لحوض اللقاء، حيث يحتاج الفريق إلى الفوز للتأهل إلى دور الثمانية من البطولة العربية أو التعادل مع النصر بشرط خسارة الشباب السعودي أمام الاتحاد المنستيري التونسي، لذلك ركز المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو علي الهجوم المتوازن مع تضييق المساحات أمام المنافس الذي يمتلك عدداً من أفضل لاعبي العالم.

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في المقابل، سيطر الارتياح علي فريق النصر بعد انضمام السنغالي ساديو ماني قادماً من بايرن ميونخ الألماني، وقد انضم النجم السنغالي على الفوز إلى معسكر الفريق.

وبرغم تسلحه بالعديد من النجوم، إلا إن النصر سيأخذ مواجهة الزمالك على محمل الجدية تحسباً لأي مفاجأة، كما أن الفريق يعتبر المباراة حاسمة في التأهل إلى دور الثمانية بالبطولة العربية. ولن تكون مهمة النصر سهلة في ظل اعتماد الزمالك على اللعب الجماعي، كما أن تشكيلته تضم لاعبين مهاريين مثل شيكابالا و«زيزو» وأحمد فتوح وغيرهم.

وفي لقاء الشباب والاتحاد المنستيري، فسيكون الفريق السعودي مطالباً بتحقيق الفوز لقطع الطريق على الزمالك الذي ينتظر تعثر الشباب. وتبدو مهمة «الليوث» سهلة بالنظر إلى مستوى فريق الاتحاد المنستيري الذي خسر مباراتيه الماضيتين بالبطولة العربية، إلا أن الوضع الصعب للفريق التونسي قد يجعله يقدم مباراة كبيرة كونه سيلعب من دون أي ضغوط أو حسابات ليسعى إلى ترك انطباع طيب قبل مغادرة البطولة العربية.

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