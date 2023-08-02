  • Alwasat News
Atwasat

الاتحاد السعودي والشرطة العراقي إلى دور الثمانية بالبطولة العربية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 أغسطس 2023, 08:33 مساء
الاتحاد السعودي والشرطة العراقي إلى دور الثمانية بالبطولة العربية
مباراة الاتحاد السعودي والشرطة العراقي (حساب الاتحاد العربي على فيسبوك)
alwasat radio

تأهل فريقا الاتحاد السعودي والشرطة العراقي إلى دور الثمانية من البطولة العربية «كأس الملك سلمان للأندية» لكرة القدم، بعد ختام منافسات المجموعة الأولى.

الاتحاد يحصد العلامة الكاملة
في المباراتين اللتين أقيمتا، مساء اليوم الأربعاء، حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الترجي والصفاقسي التونسيين، بينما فاز الاتحاد السعودي على الشرطة العراقي بنتيجة 2-1.

سجل هدفي الاتحاد أحمد بامسعود وكريم بنزيما، وجاء هدف الشرطة عن طريق بوبكر عبدالمجيد، ليحصد الاتحاد فوزه الثالث على التوالي بالبطولة العربية.

بتلك النتائج، تصدر الاتحاد جدول ترتيب المجموعة بتسع نقاط، يليه الشرطة برصيد أربع نقاط، ليتأهلا معاً إلى دور الثمانية من البطولة العربية.

- أهلي طرابلس يخسر من السد القطري ويودع البطولة العربية
الأهلي طرابلس يتعادل سلبيا مع الهلال السعودي في كأس سلمان

ومن المقرر يلتقي الاتحاد متصدر المجموعة الأولى مع الهلال في دور الثمانية في مباراة قمة سعودية خالصة بالبطولة العربية، بعدما احتل الهلال المركز الثاني في ترتيب فرق المجموعة الثانية، بينما يلعب السد القطري متصدر ترتيب فرق المجموعة الثانية مع الشرطة العراقي ثاني الترتيب في المجموعة الأولى.

مباراة الترجي والصفاقسي التونسيين (حساب الاتحاد العربي على فيسبوك)
مباراة الترجي والصفاقسي التونسيين (حساب الاتحاد العربي على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قضاء باريس يحقق في مسؤولية شركة أسلحة فرنسية عن مقتل 3 أطفال في قصف إسرائيلي بغزة

قضاء باريس يحقق في مسؤولية شركة أسلحة فرنسية عن مقتل 3 أطفال في قصف إسرائيلي ...
«تحقيقات»: شواطئ محظورة في ليبيا

«تحقيقات»: شواطئ محظورة في ليبيا
«في التسعين»: علي العبار يعلق على دوري كرة السلة وتتويج الأهلي بنغازي باللقب

«في التسعين»: علي العبار يعلق على دوري كرة السلة وتتويج الأهلي بنغازي باللقب
«فلوسنا»: اللجنة المالية العليا.. الغرض والآليات

«فلوسنا»: اللجنة المالية العليا.. الغرض والآليات
«يحكى أنَّ»: الكاتب والأديب محمد المسلاتي

«يحكى أنَّ»: الكاتب والأديب محمد المسلاتي
المروج ووفاق أجدابيا يتأهلان لسباعي تصفيات الصعود للممتاز.. وبطاقة حائرة بين 3 فرق

المروج ووفاق أجدابيا يتأهلان لسباعي تصفيات الصعود للممتاز.. وبطاقة حائرة بين 3 ...
اعتمدت على الفاكهة فقط... وفاة مدونة روسية بسبب الجوع

اعتمدت على الفاكهة فقط... وفاة مدونة روسية بسبب الجوع
آمال الاتحاد يفوز على الأهلي بنغازي وينفرد بصدارة سداسي التتويج

آمال الاتحاد يفوز على الأهلي بنغازي وينفرد بصدارة سداسي التتويج
(فيديو) الصين تكثف عمليات الإنقاذ بعد أمطار غزيرة لم تشهدها منذ 140 عامًا

(فيديو) الصين تكثف عمليات الإنقاذ بعد أمطار غزيرة لم تشهدها منذ 140 عامًا
في مؤتمر صحفي.. توخل يوضح موقفه من رحيل ماني إلى النصر

في مؤتمر صحفي.. توخل يوضح موقفه من رحيل ماني إلى النصر
«الثقافة» تفتتح موسمها الصيفي بأصبوحة شعرية ومعرض تشكيلي

«الثقافة» تفتتح موسمها الصيفي بأصبوحة شعرية ومعرض تشكيلي
كاريكاتير حليم - الحرب والسلام

كاريكاتير حليم - الحرب والسلام
«فيتش» تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة

«فيتش» تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة
تكدس شاحنات الحبوب الأوكرانية بانتظار انفراجة مجهولة

تكدس شاحنات الحبوب الأوكرانية بانتظار انفراجة مجهولة
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: بطولة العالم النسائية.. ورحلة كروية

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: بطولة العالم النسائية.. ورحلة كروية
امرأة تلد طفلة غير قابلة للحياة بعدما حرمت من الإجهاض في تكساس

امرأة تلد طفلة غير قابلة للحياة بعدما حرمت من الإجهاض في تكساس
ماني يصل السعودية للانضمام لتدريبات النصر قبل مواجهة الزمالك في البطولة العربية

ماني يصل السعودية للانضمام لتدريبات النصر قبل مواجهة الزمالك في البطولة العربية
شاهد.. الناقد الرياضي رحومة سوط لـ«في التسعين»: خطاب الأوليمبية لاتحاد الكرة جاء في توقيت محيِّر

شاهد.. الناقد الرياضي رحومة سوط لـ«في التسعين»: خطاب الأوليمبية لاتحاد الكرة جاء...
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
في مؤتمر صحفي.. توخل يوضح موقفه من رحيل ماني إلى النصر
في مؤتمر صحفي.. توخل يوضح موقفه من رحيل ماني إلى النصر
جنوب أفريقيا يهزم إيطاليا ويلحق بالسويد إلى دور الـ16 في مونديال السيدات
جنوب أفريقيا يهزم إيطاليا ويلحق بالسويد إلى دور الـ16 في مونديال ...
داني ألفيس يحاول تسريع محاكمته بتهمة الاغتصاب
داني ألفيس يحاول تسريع محاكمته بتهمة الاغتصاب
التخلص من أوليفر كان يكلف بايرن ميونخ 5 ملايين يورو
التخلص من أوليفر كان يكلف بايرن ميونخ 5 ملايين يورو
الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون يعلن اعتزال كرة القدم رسمياً
الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون يعلن اعتزال كرة القدم رسمياً
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد.. نجاة ميسي من حادث مروري في أول أيامه بفلوريدا الأميركية
شاهد.. نجاة ميسي من حادث مروري في أول أيامه بفلوريدا ......
باريس سان جيرمان يخرج عن صمته قبل 31 يوليو ويعلن نية الانفصال عن مبابي بعد سنوات من الجدل
باريس سان جيرمان يخرج عن صمته قبل 31 يوليو ويعلن نية ......
ماركيتا فوندروسوفا تتغلب على أنس جابر وتحرز لقب بطولة ويمبلدون للتنس
ماركيتا فوندروسوفا تتغلب على أنس جابر وتحرز لقب بطولة ......
ابنة رونالدو ترتدي قميص محمد صلاح وتتجاهل والدها
ابنة رونالدو ترتدي قميص محمد صلاح وتتجاهل والدها...
ألكاراس يثأر من ديوكوفيتش ويفوز ببطولة ويمبلدون للتنس
ألكاراس يثأر من ديوكوفيتش ويفوز ببطولة ويمبلدون للتنس...
المزيد
أليكس رينس ينضم لياماها في بطولة العالم للدراجات النارية
أليكس رينس ينضم لياماها في بطولة العالم للدراجات النارية...
جامايكا تطيح بالبرازيل من مونديال السيدات وفرنسا تكتسح بنما بسداسية
جامايكا تطيح بالبرازيل من مونديال السيدات وفرنسا تكتسح بنما ......
الاتحاد السعودي والشرطة العراقي إلى دور الثمانية بالبطولة العربية
الاتحاد السعودي والشرطة العراقي إلى دور الثمانية بالبطولة ......
الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون يعلن اعتزال كرة القدم رسمياً
الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون يعلن اعتزال كرة القدم رسمياً...
التخلص من أوليفر كان يكلف بايرن ميونخ 5 ملايين يورو
التخلص من أوليفر كان يكلف بايرن ميونخ 5 ملايين يورو...
المزيد