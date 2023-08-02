الاتحاد السعودي والشرطة العراقي إلى دور الثمانية بالبطولة العربية

القاهرة - بوابة الوسط

تأهل فريقا الاتحاد السعودي والشرطة العراقي إلى دور الثمانية من البطولة العربية «كأس الملك سلمان للأندية» لكرة القدم، بعد ختام منافسات المجموعة الأولى.

الاتحاد يحصد العلامة الكاملة

في المباراتين اللتين أقيمتا، مساء اليوم الأربعاء، حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الترجي والصفاقسي التونسيين، بينما فاز الاتحاد السعودي على الشرطة العراقي بنتيجة 2-1.

سجل هدفي الاتحاد أحمد بامسعود وكريم بنزيما، وجاء هدف الشرطة عن طريق بوبكر عبدالمجيد، ليحصد الاتحاد فوزه الثالث على التوالي بالبطولة العربية.

بتلك النتائج، تصدر الاتحاد جدول ترتيب المجموعة بتسع نقاط، يليه الشرطة برصيد أربع نقاط، ليتأهلا معاً إلى دور الثمانية من البطولة العربية.

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ومن المقرر يلتقي الاتحاد متصدر المجموعة الأولى مع الهلال في دور الثمانية في مباراة قمة سعودية خالصة بالبطولة العربية، بعدما احتل الهلال المركز الثاني في ترتيب فرق المجموعة الثانية، بينما يلعب السد القطري متصدر ترتيب فرق المجموعة الثانية مع الشرطة العراقي ثاني الترتيب في المجموعة الأولى.

مباراة الترجي والصفاقسي التونسيين (حساب الاتحاد العربي على فيسبوك)