الزمالك يدخل اختبار الشباب في البطولة العربية والنصر يصطدم بالاتحاد المنستيري

القاهرة - بوابة الوسط

يضع النصر السعودي النقاط الثلاث نصب عينيه عندما يستضيف الاتحاد المنستيري التونسي غدًا الإثنين، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في بطولة الأندية العربية في السعودية، فيما يصطدم الشباب بالزمالك المصري ضمن منافسات المجموعة ذاتها.

النصر يسعى للتأهل

دخل النصر مباراته الماضية التي تعادل فيها سلبًا أمام الشباب بلاعبي الاحتياط، قبل أن يشرك بعض العناصر الأساسية في الشوط الثاني، بسبب الإرهاق بعد رحلة شاقة من اليابان، وبرغم ذلك نحج في تفادي الخسارة وخرج بنقطة التعادل.

ويتطلع هذه المرة إلى تحقيق فوزه الأول والمنافسة بقوة على إحدى بطاقتي التأهل، معتمدًا على نجومه الأجانب الذين يتقدمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى جانب البرازيليين تاليسكا وتيليس، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والإيفوراي سيكو فوفانا.

اختبار صعب للزمالك

وفي المجموعة نفسها، يخوض الزمالك اختبارًا صعبًا في ثاني مواجهاته، عندما يواجه الشباب السعودي الذي يضم مجموعة كبيرة من اللاعبين المحترفين، مثل الكولومبي جوستافو كويلار والبرازيلي اياجو سانتوس والأرجنتيني إيفر ‫بانيجا‬ والحارس الكوري الجنوبي كيم سانج جو.

ويسعى الزمالك إلى تحقيق ثاني انتصاراته في البطولة، ليحجز مقعده رسميًا في دور الثمانية، في ظل تصدره للمجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط بعد فوزه في المباراة الافتتاحية على الاتحاد المنستيري برباعية نظيفة.

الوحدة يسعى لمواصلة الانتصارات

في المجموعة الرابعة، يتطلع الوحدة الإماراتي إلى تحقيق فوزه الثاني عندما يواجه شباب بلوزداد الجزائري، بعما تمكن الفريق الإماراتي من الفوز في الجولة الأولى على الكويت الكويتي.

لم يقدم الفريق الإماراتي أمام الكويت المستوى المتوقع منه برغم اكتمال تشكيلته بعد ضمه للإيراني الدولي أحمد نور الله من نادي شباب الأهلي، والأرجنتيني كريستيان غوانكا معارًا من الشباب السعودي، لينضما إلى أوراق رابحة أخرى يتقدمها الثنائي البرازيلي جواو بيدرو وألان لوريرو، وبرر مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني ذلك بضعف اللياقة البدنية بسبب قصر فترة التحضير.

أما فريق شباب بلوزداد فهو لا يملك أي خيار سوى ضرورة تحقيق الفوز إذا ما أراد الاحتفاظ بأمل مواصلة المنافسة في البطولة العربية. وخسر الفريق الجزائري مباراته الأولى أمام الرجاء المغربي بهدف مقابل هدفين، وهو بالتالي لا يملك أي نقاطـ، ما يجعل موقفه خطرا.

الكويت أمام امتحان الرجاء

وفي المجموعة نفسها، يلتقي الكويت الجريح مع الرجاء البيضاوي المغربي المنتشي بفوزه على شباب بلوزداد، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في مدينة أبها.

ويتقاسم الرجاء والوحدة الصدارة بثلاث نقاط لكل منهما أمام الكويت وشباب بلوزداد من دون رصيد.

ويدرك مدرب الكويت، الصربي بوريس بونياك، أن خسارة ثانية قد تكلف فريقه الخروج المبكر من البطولة، ويرى أن رجاله قدموا مستوى جيدًا أمام الوحدة رغم الخسارة، مشددًا على أنه يثق في قدرتهم على تلافي الأخطاء في اللقاء الثاني.

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في المقابل، يسعى الرجاء حامل اللقب إلى حسم تأهله من خلال تحقيق الفوز الثاني على التوالي، وهو يدخل اللقاء برغبة منه في استكمال المسار نحو منصة التتويج كي يصالح جماهيره بعد خروجه من الموسم الماضي بلا أي لقب.

ويسعى مدربه الألماني جوزيف زينباور إلى البناء على الفوز الأول، ولا شك في أنه اكتسب ثقة الجماهير به بعدما اعتمد في المباراة السابقة على الشاب بوشعيب عراسي في الوسط الدفاعي بدلًا من النجم جمال حركاس، ففرض الأول نفسه بقوة وتوج تألقه بإحراز هدف الفوز في الوقت بدل الضائع أمام شباب بلوزداد.