تعادل الشرطة العراقي مع الترجي التونسي سلبيًا بالبطولة العربية

القاهرة - بوابة الوسط

احتل الشرطة العراقي صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى من مرحلة المجموعات في البطولة العربية «كأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم»، بعدما تعادل دون أهداف مع الترجي التونسي، اليوم الأحد، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة.

إضافة كل الفرص

عجز الفريقان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إضاعة جميع الفرص التي سنُحت لهم خلال التسعين دقيقة، ليكتفي كل منهما بالحصول على نقطة.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد الشرطة إلى أربع نقاط في صدارة جدول ترتيب المجموعة، متفوقًا بفارق نقطة على أقرب ملاحقيه الاتحاد السعودي، الذي يلعب في وقت لاحق من مساء اليوم مع الصفاقسي التونسي.

في المقابل، حصل الترجي على أول نقطة في مسيرته بالمجموعة، ليحتل المركز الثالث، ويتأزم موقفه بشدة في التأهل للدور الثاني بالبطولة العربية.

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الشرطة العراقي يفوز على فريق الصفاقسي التونسي في البطولة العربية

بدأ الترجي مشواره في المجموعة بالخسارة 1-2 أمام الاتحاد السعودي يوم الخميس الماضي في الجولة الافتتاحية، التي شهدت فوزًا ثمينًا للشرطة 1 -0 على الصفاقسي.

ويتعين على الترجي الفوز على الصفاقسي في المواجهة التونسية الخالصة، التي من المقرر أن تًجرى بينهما في الجولة الأخيرة للمجموعة يوم الأربعاء المقبل، من أجل الاستمرار في البطولة، وانتظار ما سوف تسفر عنه نتائج المباريات الأخرى بالمجموعة.

في المقابل، انتعشت آمال الشرطة كثيرًا في بلوغ الدور المقبل، وربما يكفيه التعادل مع الاتحاد السعودي في الجولة الأخيرة من أجل مواصلة مغامرته في المسابقة.