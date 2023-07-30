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الأهلي طرابلس يتعادل بهدف لمثله مع الوداد المغربي بالبطولة العربية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأحد 30 يوليو 2023, 05:13 مساء
الأهلي طرابلس يتعادل بهدف لمثله مع الوداد المغربي بالبطولة العربية
مباراة الأهلي طرابلس والوداد المغربي اليوم الأحد 30 يوليو 2023 في البطولة العربية (حساب الاتحاد العربي على فيسبوك)
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تعادل الأهلي طرابلس مع الوداد المغربي بهدف لكل منهما في المباراة التي جرت بينهما، عصر اليوم الأحد، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية للبطولة العربية «كأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم».

انتظار الجولة الثالثة
بهذا التعادل رفع كل فريق رصيده إلى نقطتين بعدما سبق لكل منهما التعادل في الجولة الأولى. وسيتعين على الفريقين الانتظار إلى حين خوض الجولة الثالثة بالمجموعة لحسم التأهل إلى دور الثمانية، حيث سيواجه الأهلي طرابلس فريق السد القطري الأربعاء المقبل، بينما يلعب الوداد المغربي مع الهلال السعودي في اليوم نفسه.

حذر شديد وهدف متأخر
بدأت المباراة بشكل هادئ للغاية ووضح حرص الفريقين على عدم الاندفاع المبكر نحو الهجوم خشية تلقي هدف يربك كل الحسابات، وكان من المتوقع أن يقوم الفريقان بفتح اللعب بمرور الوقت، إلا أنهما حافظا على طريقة لعبهما المتحفظة طوال زمن الشوط.

الأهلي طرابلس اعتمد على إغلاق ملعبه بشكل كامل أمام لاعبي الوداد المغربي، وقام مدرب الفريق طارق جرايا بإلزام لاعبيه بالدفاع من منتصف الملعب مع عمل الزيادة العددية في خط الوسط لتضييق المساحات أمام المنافس، تاركًا أنس السلتو وأحمد كراوع بمفردهما في ملعب الوداد ليمارسا الضغط المبكر على دفاع الوداد محاولين تعطيل بناء الهجمات المغربية، وفي الوقت نفسه ليكونا هما هدف أي محاولة للهجمات المرتدة السريعة.

هدف تقدم الوداد
هذه الطريقة منحت الوداد المغربي الاستحواذ على الكرة لكنها حرمت الفريق من الفعالية الهجومية، فلم تكن له أي محاولات هجومية خطيرة على مرمى محمد نشنوش، الأمر الذي أدى إلى غياب الخطورة تمامًا عن المرمين خاصة في ظل يقظة مدافعي الفريقين.

ووسط هذا الحذر المبالغ فيه فاجأ الوداد المغربي الجميع بإحرازه الهدف الأول في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من ضربة حرة لعبت عالية داخل منطقة الجزاء تمكن أيوب العملوج من تحويلها إلى الهدف الأول بضربة رأس متقنة لم يتمكن نشنوش من التصدي لها، لينتهي الشوط الأول بتقدم الوداد بهدف مقابل لا شيء.

كراوع يدرك التعادل
بداية الشوط الثاني حملت رغبة من الأهلي طرابلس في إدراك التعادل وذلك من خلال زيادة الميول الهجومية لدى اللاعبين والتقدم المحسوب للأمام، وتحقق للفريق ما أراد في الدقيقة 48 عندما سجل الفريق هدف التعادل عن طريق أحمد كراوع مستغلًا كرة مرتدة من الدفاع المغربي ليسددها برأسه في الشباك. وشهد الهدف جدلًا تحكيميًا بين حكم اللقاء وحكام تقنية الفيديو المساعد «VAR»، لكن في النهاية جرى احتساب الهدف.

العودة إلى اللعب «المتحفظ»
بعد إدراك التعادل عاد الأهلي طرابلس من جديد للعب بتحفظ من خلال عودة التأمين الدفاعي من منتصف الملعب، والالتزام بالمراكز والرقابة والتغطية وترك السلتو وكراوع بمفردهما في المقدمة.

من جانبه، لم يحاول الوداد المجازفة بفتح الملعب على الرغم من اهتزاز شباكه وعودة اللقاء لنقطة البداية، فاستمر غياب الفرص التهديفية الحقيقية على المرمين، وفي الدقيقة 70 يتعرض أحمد كراوع للإصابة ويخرج وينزل بدلا منه صالح الطاهر.

محاولة متأخرة للتنشيط
في الدقائق الأخيرة حاول المدير الفني للأهلي طرابلس، طارق جرايا، تنشيط فريقه من خلال منح الحرية للاعبين للتقدم المحسوب، مع الدفع بمحمد طبال في الجبهة اليسرى، إلا أن هذه المحاولات لم تسفر عن خطورة ملموسة على مرمى الوداد المغربي.

في الدقيقة 86 أبعد دفاع الأهلي طرابلس كرة عرضية إلى ركنية قبل أن تشكل خطورة على نشنوش، فيما حاول لاعبو الوداد اختراق دفاع الفريق الليبي من خلال تبادل المراكز والتسديد من خارج منطقة الجزاء لكنها محاولات باءت بالفشل.

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في الدقيقة 90 أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه هشام بوسفيان الذي تدخل بقوة على هيثم العيوني وتعمد ركله في وجهه، وبعد مراجعة اللقطة عبر شاشة الملعب اتخذ الحكم قرارًا بطرد بوسفيان، ليكمل الوداد الدقائق المتبقية منقوص الصفوف، وهي دقائق مرت سريعًا لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي.

مباراة الأهلي طرابلس والوداد المغربي اليوم الأحد 30 يوليو 2023 في البطولة العربية (حساب الاتحاد العربي على فيسبوك)
مباراة الأهلي طرابلس والوداد المغربي اليوم الأحد 30 يوليو 2023 في البطولة العربية (حساب الاتحاد العربي على فيسبوك)
مباراة الأهلي طرابلس والوداد المغربي اليوم الأحد 30 يوليو 2023 في البطولة العربية (حساب الاتحاد العربي على فيسبوك)
مباراة الأهلي طرابلس والوداد المغربي اليوم الأحد 30 يوليو 2023 في البطولة العربية (حساب الاتحاد العربي على فيسبوك)
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