الزمالك يعلن قيد يوسف أوباما في القائمة المحلية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي الزمالك المصري وصول البطاقة الدولية ليوسف إبراهيم «أوباما» لاعب الفريق الأول لكرة القدم، الذي انتهت إعارته لنادي الحزم السعودي.

أوباما يستطيع المشاركة في المباريات

جاء ذلك في تصريحات لرئيس النادي المعزول مرتضي منصور، أدلى بها للمركز الإعلامي لناديه اليوم الأحد، وقال فيها: «تم قيد اللاعب بالقائمة المحلية للفريق ويحق له المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة بعد وصول البطاقة الدولية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

ويتواجد يوسف أوباما ضمن بعثة فريق الزمالك بالسعودية للمشاركة في البطولة العربية، ومن غير المستبعد أن يقوم المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بالدفع به في مباريات البطولة عقب قيده رسميًا في قائمة الفريق.

وفي وقت سابق قام الزمالك بقيد الثنائي حمدي علاء وأحمد زكي بعد انتهاء إعارتهما لناديي البنك الأهلي و«زد» على الترتيب في الفترة الماضية.

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ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الشباب السعودي غدًا الإثنين، في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة بالبطولة العربية للأندية.

ويحتاج الزمالك للفوز باللقاء من أجل حسم تأهله للدور الثاني في البطولة العربية، حيث يتصدر الفريق الأبيض ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه الشباب والنصر السعوديين، وذلك عقب فوزه 4-0 على الاتحاد المنستيري التونسي متذيل الترتيب بلا نقاط، في الجولة الافتتاحية للمجموعة أول أمس الجمعة.